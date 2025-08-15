Así lleva ardiendo León más de una semana Una veintena de grandes incendios afectan a la provincia desde que el 8 de agosto se iniciaran algunos de los que más preocupan todavía

Alberto P. Castellanos León Viernes, 15 de agosto 2025, 19:40 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

Hace ya más de una semana que León afronta la peor racha de incendios de su historia y puede que de toda España, que también afronta unos días complicados con una ola de calor interminable que los está alimentando sin parar.

El más devastador de todos ellos, llevamos más de veinte en siete días, no es de los más longevos y no nació aquí, lo hizo en Molezuelas de la Carballeda, Zamora, pero es en León donde ha desatado todo su potencial destructivo y dramático. El lunes 11 ya había saltado a la comarca de la Valdería pero tras el Cecopi de la mañana se informaba de que «estaba sin llama» por lo que la preocupación por él disminuyó para, a partir de esa tarde, adentrarse con fuerza hasta decenas de pueblos, obligando a evacuarlos y desalojar miles de vecinos, herir a numerosas personas y acabar con la vida de dos voluntarios de 35 y 37 años que intentaban frenar el avance de unas llamas que podrían haber calcinado cerca de 40.000 hectáreas convirtiéndose así en el fuego con más extensión quemada de nuestra historia.

Ahora sigue en nivel 2 aunque la situación ha mejorado bastante y el número de localidades y desalojados ha caído. También en este aspecto es mejor el balance de otros tres incendios en este nivel de peligrosidad y que se gestaron durante la tarde del viernes 8 de agosto de 2025.

El Bierzo arde primero

Eran las 17:24 cuando Infocal lanzaba la primera alerta de un incendio en el término municipal de Murias de Paredes, en Fasgar, probablemente por culpa de un rayo. Hasta el jueves 14 ha pasado por diferentes niveles de alerta y actividad, y haber herido a ocho brigadistas, hasta ser declarado esa mañana como nivel 2 tras saltar al otro lado de la montaña y provocar, ya el viernes 15, el desalojo de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil.

A las ocho menos cinco del viernes 8 era Anllares del Sil el lugar que se marcaba en el mapa de alertas hasta pasar el miércoles a un nivel 2 que no ha abandonado durante dos días en Páramo del Sil. Llamas de Cabrera se unía a esta lista de 'veteranos' en todos los sentidos porque subió al nivel máximo de gravedad en poco más de 24 horas.

Muy cerca de allí, en Yeres, ya el domingo 9 se declaraba otro de los incendios más importantes y que provocó heridas a cuatro personas tras un torbellino o bola de fuego que pilló por sorpresa a los medios de extinción y a los vecinos de las Médulas. Sigue en nivel 2 desde ese mismo día en el que se inició y, junto con el de Llamas de Cabrera, han calcinado unas ocho mil hectáreas.

También con heridos acabó uno de los que provocó más escenas de peligro en esos primeros días a pesar de no quemar tanta extensión ni durar varias jornadas: el de Almázcara.

Paradiña, en Villafranca del Bierzo, ha sido el último -hasta la fecha- que ha alcanzado ese máximo nivel de riesgo tras entrar y salir del nivel 1 de forma casi constante desde que las primeras llamas lo hicieran entrar en el listado allá por el lunes 10. Tras considerarse como controlado en varias ocasiones, la última el viernes 15, pasó en media hora a ser uno de los más preocupantes y provocar varias evacuaciones.

El único con nivel 2 que resta en esta lista es el de Barniedo de la Reina, declarado pocos minutos antes de que finalizara el miércoles 13. El de Boca de Huérgano también ha hecho que se hayan tenido que desalojar localidades y cortar la carretera nacional N-621 hasta las primeras rampas del puerto de San Glorio.

Todos estos últimos comparten la complicada orografía de la montaña leonesa para dificultar su extinción con el incendio de Orallo -Villablino-, el segundo más veterano de los que siguen activos -desde el 8 de agosto a las 17:55- y que lleva en nivel 1 de gravedad desde el día siguiente tras ser provocado por un rayo.

En la jornada festiva del 15 de agosto ha llegado también a este nivel el de La Uña -Riaño- tras haberse declarado apenas unas horas antes. Nivel que también llegó a alcanzar el de Sésamo casi en el mismo momento en el que se dio por activo el sábado 9 y quedarse como controlado desde el domingo 10. Situación similar al de Pardesivil -Santa Colomba de Curueño- que en unas horas del miércoles trece pasó de activo al nivel 1 y darse por controlado.

No han llegado a niveles de gravedad considerables, ni 1 ni 2, los incendios declarados como el del domingo 10 de agosto en Filiel; el lunes 11 en Castrocalbón; el martes 12 en Laballos; o los de el miércoles 13 en Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas, Olleros de Sabero y Cármenes. Hasta la hora de publicación de este artículo, el viernes 15 sería el único día, tras siete consecutivos con al menos un incendio nuevo, sin declararse ninguno.