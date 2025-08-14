Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León Uno de los heridos que permanecía ingresado en estado crítico se ha convertido en el segundo fallecido de la provincia

Jueves, 14 de agosto 2025

Segundo fallecido en León por los incendios forestales. Este jueves, 14 de agosto, ha fallecido uno de los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales.

Jaime Aparicio se convierte en la segunda víctima mortal de este terrorífico incendio. Tras horas luchando contra unas quemaduras muy graves, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones.

En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Con esta nueva víctima, son dos personas las que han perdido la vida en los incendios forestales de León, los dos en la comarca de la Valdería.

Jaime Aparicio tenía un 50% de superficie corporal quemada, ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado esa misma noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Finalmente, ha fallecido en la madrugada de este jueves sin que se pudiera hacer nada por su vida.

Primer fallecido

El martes, 12 de agosto, a las 19:17 horas un joven perdía la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas. El fallecido, de 35 años de edad, Abel Ramos era una persona que había sido integrada en el operativo, porque había aportado medios «de interés» para la extinción del fuego.

En el momento del suceso, la víctima mortal se encontraba con otro joven, de 36 años, que ha sido herido de gravedad por las llamas.

