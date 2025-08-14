leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere una segunda persona en los incendios forestales de León

Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Uno de los heridos que permanecía ingresado en estado crítico se ha convertido en el segundo fallecido de la provincia

I. Santos

I. Santos

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:29

Segundo fallecido en León por los incendios forestales. Este jueves, 14 de agosto, ha fallecido uno de los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales.

Jaime Aparicio se convierte en la segunda víctima mortal de este terrorífico incendio. Tras horas luchando contra unas quemaduras muy graves, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones.

En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Con esta nueva víctima, son dos personas las que han perdido la vida en los incendios forestales de León, los dos en la comarca de la Valdería.

Jaime Aparicio tenía un 50% de superficie corporal quemada, ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado esa misma noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Finalmente, ha fallecido en la madrugada de este jueves sin que se pudiera hacer nada por su vida.

Primer fallecido

El martes, 12 de agosto, a las 19:17 horas un joven perdía la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas. El fallecido, de 35 años de edad, Abel Ramos era una persona que había sido integrada en el operativo, porque había aportado medios «de interés» para la extinción del fuego.

En el momento del suceso, la víctima mortal se encontraba con otro joven, de 36 años, que ha sido herido de gravedad por las llamas.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  4. 4 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  5. 5 Cerca de 8.000 personas desalojadas de sus casas en León por los incendios forestales
  6. 6 Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique»
  7. 7 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  8. 8 Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León
  9. 9 «Era un infierno. Lo único que veíamos era oscuridad y cenizas»
  10. 10 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León