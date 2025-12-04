Unanimidad en el jurado: el parricida de Valderrueda asesinó a su padre con alevosía El atenuante de embriaguez hace reducir a las partes su petición de prisión permanente revisable y reclaman 28 y 29 años de cárcel

Rubén Fariñas León Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Miguel Ángel asesinó a su padre el 29 de diciembre de 2023. Y lo hizo, además, con alevosía y ensañamiento, según el veredicto emitido por el jurado popular presente durante la vista oral.

El tribunal ha tardado a penas unas horas en completar el objeto y pasadas las 20:00 horas comparecía en la sala de vistas para hacer lectura del escrito.

Tras la prueba realizada, han visto por unanimidad que el acusado se desplazó a casa de sus padres para pasar varios días con ellos en La Sota de Valderrueda. Se fue con su hermano a tomar algo, consumiendo ambos vino y cerveza hasta bien entrada la tarde. Por mayoría (8-1) han visto probado que dejó a su hermano en otra localidad, entró en el domicilio y allí inició una discusión con su padre al que golpeó con puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Posteriormente, su hermano forzó la puerta de la cocina y detuvo a su hermano con ayuda de los vecinos hasta que llegó la Guardia Civil.

Consecuencias de los golpes

Por unanimidad también ha visto que como consecuencia de los golpes sufrió un traumatismo craneoencefálico y más lesiones, que a pesar de las intervenciones en el Hospital de León tuvo como resultado el fallecimiento el 2 de enero del 2024. Julián tenía tenía 76 años, esposa y cuatro hijos, además del acusado.

El tribunal del jurado ha expuesto que el acusado al golpear repetidamente a su padre sabía que podía causarle la muerte; también que conocía las patologías de su padre y las aprovechó para dejarle sin posibilidad de defensa -alevosía-. Ambas cuestiones fueron aprobadas por unanimidad. Mientras que el ensañamiento provocado con un sufrimiento doloso para aumentar su dolor y no para asegurar el resultado ha sido probado por 8 a 1.

No han sido probados que Miguel Ángel advirtiese a su hermano de que «había que quitar a papá del medio», con 5-4; y por unanimidad que hubiera sufrido una afectación por el consumo de alcohol.

Culpable por unanimidad

Los jurados encontraron al acusado culpable por unanimidad de haber causado intencionadamente y de manera alevosa la muerte de su padre.

Con ese veredicto, las partes han modificado en parte sus pretensiones iniciales y tras la prueba. El fiscal ha pedido penas por delito de asesinato y leve de lesiones, con atenuante de embriaguez y agravante de parentesco. Por ello pide 28 años de prisión y prohibición de comunicarse con su familia y de residir en el pueblo.

Para la acusación, el delito de asesinato conllevaría 29 años de prisión y en lesiones se adhieren a la multa del ministerio fiscal de 3 meses-

La defensa pide la pena mínima para un delito de asesinato.

El magistrado presidente será el encargado ahora de dictar la sentencia en juicio al veredicto de culpabilidad del jurado popular.