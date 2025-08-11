¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas? Un ingeniero forestal explica qué ocurrió en el incendio de Yeres para que pasara de estar cerca de ser controlado a llegar a las viviendas y arrinconar a los servicios de extinción

Alberto P. Castellanos León Lunes, 11 de agosto 2025, 18:13 Comenta Compartir

El buen trabajo de los equipos de extinción daba sus frutos en el incendio de Yeres -Puente de Domingo Flórez-, con las poblaciones a salvo y el enclave de Las Médulas también. Pero en un momento pasó de poder empezar a darlo por controlado a convertirse en el peor de todos los incendios que están asolando León desde el viernes 8 de agosto. ¿Qué es lo que pasó?

La explicación tiene varios nombres: torbellino de fuego, remolino o tornado; y es lo que ocurrió junto a la localidad de Médulas durante la tarde del domingo 10 de agosto.

Con los datos que se manejan y la información aportada por el CECOPI tras la reunión del lunes por la mañana en León, el ingeniero forestal y experto en evaluación de incendios Celso Coco explica que este fenómento extremo se pudo originar por la actividad tormentosa en la zona: «El aire cálido ascendente generado por el calor del incendio asciende rápidamente y se encuentra con el frío. Entonces, aunque se produzca lejos de ese lugar, puede llegar en forma de tormenta seca y generar vientos muy fuertes».

«Es casi imposible de prevenir»

«Como esos rachas son muy intensas y aparecen de repente, además de que el fuego puede estar en un valle muy profundo con aspecto de estar poco activo, es casi imposible saber qué va a ocurrir», comenta Celso: «Entonces, esos vientos tan rápidos empujan al fuego hacia un lugar con más oxígeno de forma muy rápida y el incendio se comporta de forma muy virulenta e impredecible».

«Se avisa muy rápido», añade Celso Coco, que comprende perfectamente que a los equipos de extinción les pillara de improviso y echara por tierra todo el trabajo realizado durante horas para evitar lo que acabó por ocurrir.