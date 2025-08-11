leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan Llamas de Cabrera y Santalavilla ante la fuerza de las llamas y la complicación en la extición
¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?

¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?

Un ingeniero forestal explica qué ocurrió en el incendio de Yeres para que pasara de estar cerca de ser controlado a llegar a las viviendas y arrinconar a los servicios de extinción

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:13

El buen trabajo de los equipos de extinción daba sus frutos en el incendio de Yeres -Puente de Domingo Flórez-, con las poblaciones a salvo y el enclave de Las Médulas también. Pero en un momento pasó de poder empezar a darlo por controlado a convertirse en el peor de todos los incendios que están asolando León desde el viernes 8 de agosto. ¿Qué es lo que pasó?

La explicación tiene varios nombres: torbellino de fuego, remolino o tornado; y es lo que ocurrió junto a la localidad de Médulas durante la tarde del domingo 10 de agosto.

Con los datos que se manejan y la información aportada por el CECOPI tras la reunión del lunes por la mañana en León, el ingeniero forestal y experto en evaluación de incendios Celso Coco explica que este fenómento extremo se pudo originar por la actividad tormentosa en la zona: «El aire cálido ascendente generado por el calor del incendio asciende rápidamente y se encuentra con el frío. Entonces, aunque se produzca lejos de ese lugar, puede llegar en forma de tormenta seca y generar vientos muy fuertes».

«Es casi imposible de prevenir»

«Como esos rachas son muy intensas y aparecen de repente, además de que el fuego puede estar en un valle muy profundo con aspecto de estar poco activo, es casi imposible saber qué va a ocurrir», comenta Celso: «Entonces, esos vientos tan rápidos empujan al fuego hacia un lugar con más oxígeno de forma muy rápida y el incendio se comporta de forma muy virulenta e impredecible».

Noticias relacionadas

Llamas de Cabrera y Santalavilla en prealerta de evacuación

Llamas de Cabrera y Santalavilla en prealerta de evacuación

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»

Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»

Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora

Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora

«Se avisa muy rápido», añade Celso Coco, que comprende perfectamente que a los equipos de extinción les pillara de improviso y echara por tierra todo el trabajo realizado durante horas para evitar lo que acabó por ocurrir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables»
  3. 3 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5 Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
  6. 6 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  7. 7 El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital
  8. 8 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  9. 9 Bomberos de León intervienen dos veces para sofocar un incendio en Villacedré
  10. 10 Polideportivos, pabellones y colegios mayores acogen a los vecinos evacuados por los incendios en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?