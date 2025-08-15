La noche en León «no ha sido positiva» y «las previsiones del viento no son buenas» Bajan a 12 los pueblos desalojados a consecuencia de los incendios en la provincia de León

I. Santos León Viernes, 15 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

Una noche que «no ha sido positiva», tras como han informado en el Cecopi «los vientos y la climatología han complicado las extinciones de incendios en diferentes puntos». El delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego repasa el estado de los incendios de la provincia. En el caso de Yeres, ya unido con Llamas de la Cabrera se «trabaja en intentar controlarlo», pero «por una pavesa se ha saltado un perímetro de cuatro metros que se había realizado con máquina para evitar que pasara el fuego». En esto momentos, el fuego va hacia el Morredero, «donde se está haciendo una operación contra incendios con un cortafuego para intentar sujetar el incendio y que no no traslade o se vaya hacia la zona de de de Peñalba de Santiago».

En el incendio de Molezuela, sí que «está bastante mejor». Diego explicó que «ha habido reproducciones en lo que ha sido el día de hoy y la situación es mejor». Todo ello, ha permitido que cuatro poblaciones vuelvan de nuevo a a sus domicilios, concretamente Quintana y Congosto, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Flórez y Herreros de Jamuz, todos del Ayuntamiento de Quintana y Congosto.

En este momento, de los 42 pueblos desalojados que ha llegado a tener la provincia de León, quedan 12. Además, recordó que «quedan confinados Santalavilla, Peñalba de Santiago, Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, con lo cual podemos decir que en estos momentos esa situación de desalojos también ha mejorado»

Nivel 2 en Fasgar

En relación al incendio de Orallo, que pasó ya la frontera con Asturias, «se ha comportado de forma muy rara, muy complicada, con vientos de diferentes direcciones». Aunque no hay riesgos para la población el fuego «se abre hacia Sosas de Laciana y esperemos que con los medios que se han incorporado tanto aéreos como terrestres, pues podamos sujetar ese incendio».

El incendio de nivel 2 de Fasgar estaba cerca de Salientes y gracias a una quema controlada se evitó que llegase a la población de Salientes, pero se ha propuesto la evacuación de la localidad «porque el fuego va hacia la zona oeste, pero es probable que vire con el viento y pueda cortar la carretera que da salida a Salientes». Por este motivo y por «precaución» se propone la evacuación.

En el incendio de Anllares, «no ha ido mal lo que ha sido la el trabajo durante la noche». El delegado de la Junta explica que «se hizo una operación para evitar que llegara el fuego a Valdepazos, funcionó, esa acción funcionó, pero continúa el fuego».

En Barniedo, en la zona de Boca de Huérgano, pues «se está haciendo un trabajo importante para proteger los pueblos». El fuego discurre hacia hacia el Naranco y y Lechada, hacia esos dos hacia esos dos valles.

También hay activo un incendio en La Uña que en este caso afecta únicamente al Parque Regional y se está trabajando para que no no se vaya hacia el Parque Nacional. «Las previsiones del tiempo no son buenas, porque va a haber vientos, altas temperaturas, pero esperemos que con los medios y dotaciones que se van a poner en los diferentes incendios la situación mejore», concluye el delegado de la Junta en la información ofrecida tras el Cecopi.