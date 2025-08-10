«Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar» La alcaldesa de la cercana Castropodame relata lo que están viviendo los vecinos de Almázcara, mientras que los de Benuza y Puente de Domingo Flórez están pendientes de los desalojos

Alberto P. Castellanos León Domingo, 10 de agosto 2025, 15:10 Comenta Compartir

Josefa Álvarez es la alcaldesa de Castropodame, el municipio que limita con Congosto, al que pertenece Almázcara, pero la cercanía y la ausencia de su colega en la localidad vecina ha hecho que las necesidades y la urgencia mande.

Atiende a Leonoticias por teléfono junto a los vecinos de Almázcara y tras hablar con la Guardia Civil que la acaba de informar de que, al menos, van a tener que evacuar a un bombero con heridas: «Hay muchas llamas y humo, no paran de echar agua dos hidroaviones y un helicóptero», comenta Josefa.

También informa de que «debe haber varias casas afectadas» y el «cementerio de Almázcara ha quedado arrasado» según lo que la Guardia Civil le ha contado a esta alcaldesa que transmite algo más aliviada que en su municipio, en Castropodame, «todo está mucho más controlado».

«Arde con fuerza»

«Al pueblo no ha llegado pero si de aquí a la noche no se apaga habrá que desalojar el pueblo», comenta apesadumbrado Domingo Cabo, el alcalde de Benuza, sobre el fuego que se acerca desde hace dos días a Llamas de Cabrera: «Está muy extendido y arde con fuerza».

Aunque en la información que facilita la Junta no aparece ninguna causa probable del incendio, el regidor informa que un rayo es la principal hipótesis con la que se trabaja ya que «hubo tormenta en la tarde del viernes y descargó algún rayo» en una zona «a la que es imposible llegar ni andando».

De momento se sigue trabajando en la zona y se espera a la tarde para decidir si se desaloja el pueblo de 22 habitantes y algún que otro veraneante.

«El pueblo sigue desalojado»

El que sí está desalojado desde la tarde del sábado es el de Yeres así los accesos a Las Médulas para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población, además del desalojo de Yeres durante la tarde.

«Ha sido una buena decisión», comenta a Leonoticias Julio Arias, alcalde de Puente de Domingo Flórez: «Es un pueblo pequeño, todo el mundo estaba reunido en la plaza y el desalojo fue rápido. Así se pudieron apagar los pocos conatos que se produjeron junto a las casas».

Ver 16 fotos El fuego cerca el pueblo de Yeres, Cedida por Julio Arias

El regidor añade que la situación parecía muy grave en torno a las dos o tres de la madrugada, pero que «gracias al trabajo espectacular de las brigadas y la UME todo está ya mucho más tranquilo. Lo que se ve desde el pueblo ahora mismo -diez de la mañana- es mucha menos llama y humo. Han debido de venir ya los relevos y la situación ha mejorado mucho tras descontrolarse ayer».

#IFOrallo #IFYeres #León

Misiones realizadas por el #BIEM5 durante el arco nocturno en los dos incendios forestales.



ORALLO: ataque directo en el flanco izquierdo del IF y control del mismo neutralizando cualquier reproducción, vigilancia con dron aéreo y empleo de fuego… pic.twitter.com/CEn2mxywE5 — UME (@UMEgob) August 10, 2025

El fuego, originado cerca de una senda que rodea Las Medulas no avanzó hacia el sur, donde se encuentra este paraje Patrimonio de la Humanidad: «No parece haber afectado a ninguno de los miradores como el de Reirigo y Orellán, ni a Las Médulas en sí», añade Julio Arias que también cree que «se mantiene el nivel 2 para facilitar el trabajo de los equipos de extinción» porque «todo está mucho mejor».