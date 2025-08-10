Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado»
Es la información que maneja la Guardia Civil y que traslada a Leonoticias la alcaldesa de Castropodame
Domingo, 10 de agosto 2025, 15:17
Josefa Álvarez, alcaldesa de Castropodame, se encuentra en una localidad del limítrofe con Congosto. Las necesidades y la urgencia mandan y los límites municipales se diluyen en estos momentos de crisis con numerosos incendios azotando la provincia de León.
La regidora atiende a Leonoticias por teléfono junto a los vecinos de Almázcara y tras hablar con la Guardia Civil confirma que «al menos un bombero tiene que ser evacuado con heridas».
Desde la Junta y el 112 no se ofrecen datos concretos por la urgencia de los hechos y la complicada situación en la que la información tiene que ser tratada con total rigor, a pesar de que desde el terreno la Guardia Civil comenta lo ocurrido.
De momento se desconoce si sólo se ha tenido que trasladar a un bombero o son varios los afectados, y tampoco se sabe si la atención sanitaria requerida es por quemaduras, alguna contusión o accidente, o por la inhalación de humo.
