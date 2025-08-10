leonoticias - Noticias de León y provincia

Reunión de bomberos de la BRIF de Tabuyo en Llamas de Cabrera. BRIF Tabuyo

Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado»

Es la información que maneja la Guardia Civil y que traslada a Leonoticias la alcaldesa de Castropodame

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:17

Josefa Álvarez, alcaldesa de Castropodame, se encuentra en una localidad del limítrofe con Congosto. Las necesidades y la urgencia mandan y los límites municipales se diluyen en estos momentos de crisis con numerosos incendios azotando la provincia de León.

La regidora atiende a Leonoticias por teléfono junto a los vecinos de Almázcara y tras hablar con la Guardia Civil confirma que «al menos un bombero tiene que ser evacuado con heridas».

Desde la Junta y el 112 no se ofrecen datos concretos por la urgencia de los hechos y la complicada situación en la que la información tiene que ser tratada con total rigor, a pesar de que desde el terreno la Guardia Civil comenta lo ocurrido.

De momento se desconoce si sólo se ha tenido que trasladar a un bombero o son varios los afectados, y tampoco se sabe si la atención sanitaria requerida es por quemaduras, alguna contusión o accidente, o por la inhalación de humo.

