Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado» Es la información que maneja la Guardia Civil y que traslada a Leonoticias la alcaldesa de Castropodame

Reunión de bomberos de la BRIF de Tabuyo en Llamas de Cabrera.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 10 de agosto 2025, 15:17 Comenta Compartir

Josefa Álvarez, alcaldesa de Castropodame, se encuentra en una localidad del limítrofe con Congosto. Las necesidades y la urgencia mandan y los límites municipales se diluyen en estos momentos de crisis con numerosos incendios azotando la provincia de León.

La regidora atiende a Leonoticias por teléfono junto a los vecinos de Almázcara y tras hablar con la Guardia Civil confirma que «al menos un bombero tiene que ser evacuado con heridas».

Desde la Junta y el 112 no se ofrecen datos concretos por la urgencia de los hechos y la complicada situación en la que la información tiene que ser tratada con total rigor, a pesar de que desde el terreno la Guardia Civil comenta lo ocurrido.

De momento se desconoce si sólo se ha tenido que trasladar a un bombero o son varios los afectados, y tampoco se sabe si la atención sanitaria requerida es por quemaduras, alguna contusión o accidente, o por la inhalación de humo.