Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados Los dos incendios más preocupantes son el de Castrocalbón y el de Yeres que «en las próximas horas se acabará uniendo con el de Llamas de la Cabrera»

Los dos incendios más preocupantes son el de Castrocalbón, que llegó desde Zamora, y el de Yeres que «en las próximas horas se acabará uniendo con el de Llamas de la Cabrera». La situación es complicada en la provincia de León que lucha contra el fuego en diferentes puntos. La lluvia no ha hecho el efecto esperado y es que las tormentas, acompañadas de rayos, han provocado nuevos incendios en diferentes puntos de la provincia, aunque ninguno de ellos preocupa en exceso en estos momentos de la noche.

Una rueda de prensa conjunta entre Junta y Gobierno ha servido para analizar la situación y pedir prudencia a la ciudadanía que se sigue movilizando ante la impotencia que provoca ver las llamas arrasar con la provincia. El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, quiso «agradecer su trabajo» a todo el operativo de incendios, así como «la colaboración de todas las administraciones y otras comunidades» que están prestando su apoyo en los incendios activos de la provincia.

Diego aprovechó el altavoz para hacer un «llamamiento a la prudencia» de toda la ciudadanía. «Entiendo a los vecinos que cuando uno ve como se le queman sus propiedades... entiendo el deseo de colaborar, pero pedimos prudencia», aseguró el responsable de la delegación de la Junta en León. En este sentido, reconoció que «se que a través de las redes sociales se está llamando a colaborar, pido que se paren esas llamadas». Eduardo Diego lamentó la pérdida de un voluntario en estas labores de extinción y aprovecho para insistir que el incendio es cambiante y es necesario que sea sofocado por profesionales.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, llamó a la prudencia y pidió que «no se hagan acusaciones de supuestos pirómanos» y garantiza que la Guardia Civil está haciendo una investigación exhaustiva de cada uno de los incendios. Aláiz comenzó su intervención con unas condolencias por el fallecimiento de Abel Ramos, el deseo de la pronta recuperación de los tres heridos graves. Así como el agradecimiento de todo el operativo, los medios del Gobierno y los de todas las instituciones que han colaborado en la extinción, evacuación o atención a los afectados.

En relación a las víctimas, recordaron que hay tres heridos leoneses, dos heridos graves en estado crítico (uno de ellos ingresado en Valladolid) que estaban en la misma zona donde falleció Abel Ramos, en la tarde del martes, 12 de agosto. El otro herido también está ingresado.

Desalojados, confinados y vuelta a casa

Ya son 34 las localidades desalojadas, pero la esperanza es que ese número pronto se vaya reduciendo. Las más de 7.800 personas que hoy dormirán fuera de sus casas lo harán en diferentes espacios ofrecidos por los Ayuntamientos de La Bañeza y Astorga, así como por la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil.

Pero también hubo una buena noticia en este sentido. En las últimas horas «se ha decidido que puedan volver a sus casas los vecinos de Voces», tras la buena evolución del incendio de la zona de Yeres. También volverán a casa los vecinos de Peñalba de Santiago, pero como confinados. «Se mantendrá la carretera cortada», según remarcó el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

Pombriego también se confinará «pero por un motivo técnico ya que se va a realizar un cortafuego y es necesario tomar esta medida». Este confinamiento durará solo una noche. Además de recordar las ayudas ofrecidas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se anunció que la Junta de Castilla y León pedirá la declaración de zona catastrófica de todas las zonas afectadas.

Situación de los incendios

Se mantienen en IGR 2 los fuegos de Yeres, que quemó el parque de Las Médulas, así como el de Llamas de la Cabrera, a los que se sumó también el de Anllares del Sil, dentro del término municipal de Páramo del Sil, en la comarca del Bierzo, debido a la existencia de amenaza seria a poblaciones, aunque finalmente no se decretó el desalojo. En el caso de Yeres, el delegado de la Junta, Eduardo Diego, explicó que es uno de los que «más preocupa» en estos momentos y «en las próximas horas se acabará uniendo con el de Llamas de la Cabrera».

Por su parte, el fuego de Anllares tiene «zonas activas con alta virulencia» el incendio ha amenazado a Valdeprado, pero finalmente no ha sido necesario evacuar. Se trabaja con intensidad en esa zona del perímetro para mantener controlado el avance.

El incendio de Orallo ha sufrido una «complicación» en la tarde de este miércoles, y ya pasó a la zona de Asturias con la que se está trabajando de manera coordinada. «La virulencia ha sido complicada a nivel personal para los efectivos que trabajaban en la zona», según ha explicado Diego, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

El incendio de Fasgar ha tenido «reproducciones en la zona de Palacios», pero esa cabeza se ha controlado y esa zona «no tiene mucho riesgo». Se mantiene en IGR 1.

Uno de los que ha bajado de índice de peligrosidad es el fuego de Paradiña, donde «se mantienen medios en el retén activo» para evitar reproducciones, pero «está controlado».En este foco se ha contado con la presencia de efectivos del Principado de Asturias.

Vega de Valcarce esté en nivel cero, se ha controlado el incendio y el perímetro. «Hubo una pequeña entrada en Lugo y contamos con la Xunta para su extinción», asegura Diego.

El fuego que más preocupa en estos momentos es «el que nació en Zamora y continuó en la provincia con el nombre de Castrocalbón». Cuatro nuevas evacuaciones en la zona en la tarde del miércoles dan muestra del avance indiscriminado de las llamas. Finalmente se ha desalojado, Valle de la Valduerna (82 personas), Castrotierra de la Valduerna (186 personas), Palacios de la Valduerna (353 personas) y Fresno de la Valduerna (683 personas). Con todas ellas, se suman 34 pueblos desalojados y cerca de 8.000 personas.

«Los trabajos de contención se están llevando a cabo en la zona norte» ya que, segúnha explicado Diego, el flanco oeste «no presenta graves problemas» porque las llamas murieron en zona de cultivo. En estos momento el miedo es que suba a la zona de Tabuyo que es donde trabaja el operativo con más intensidad.

Las tormentas de la tarde, lejos de ayudar han empeorado la situación. En Luna, un incendio intencionado, en Cármenes, un fuego por rayos con dos focos, en Sabero otro por rayos pendiente de evaluación.