La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander
El equipo berciano busca encontrarse con un grande en la siguiente ronda superando al colíder de LaLiga Hypermotion
León
Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:17
20:16
Tarjeta amarilla para Maguette (Racing)
20:15
Gol anulado
Min.12 | Centro frontal de Vasco cabecea Andújar, el balón llega a entrar tras tocarlo Pau Ferrer, pero el colegiado dice que tocó con la mano.
20:12
20:09
Min.5 | Disparo de Mario García que se marcha alto. De momento, dominio absoluto del Racing, que crea peligro a balón parado
20:06
Min.3 | La primera ocasión del Racing llegó a balón parado. Sangalli la puso y Aldesoro remató alto por encima de la portería de Andrés.
20:03
Min.2 | Presión alta de la Ponfe buscando intimidar a su rival
20:02
Ambos onces plagados de cambios. Veremos cómo se van adaptando con el paso de los minutos
20:00
Inicio del partido
¡Arranca el partido en el Toralín! #aupadeportiva
19:55
Todo listo en el Toralín. Los jugadores asoman por el túnel de vestuarios. Esto está a punto de empezar.
19:48
El colegiado será el vasco Daniel Palencia. Mucha suerte para él.
19:44
El equipo de José Alberto saldrá con estos jugadores: Andreev; Sangalli, Manu Hernando, Salinas, Mario García; Yeray, Guaye, Aldasoro, Camara; Arana, Sergio Martínez
19:42
¡Ya hay XI de la Deportiva! Prieto; Andújar, Ger Nóvoa, Eneko, Vasco; Mula, Frimpong; Keita, Pau Ferrer, Diego Moreno; Sergio Benito
19:41
El equipo berciano de Mehdi Nafti llega con muchas dudas en liga y buscará que la Copa sea un revulsivo más que necesario para los de El Bierzo
19:38
Este será el balón oficial del partido
19:38
El choque se enmarca en la segunda eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey y se celebra en el estadio del Toralín desde las 20:00 horas
19:38
Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre la SD Ponferradina y el R.C.Santander
