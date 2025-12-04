leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balón del partido.
Directo

La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander

El equipo berciano busca encontrarse con un grande en la siguiente ronda superando al colíder de LaLiga Hypermotion

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:17

Actualizado Hace 1 minuto

20:16

Tarjeta amarilla para Maguette (Racing)

20:15

Gol anulado

Min.12 | Centro frontal de Vasco cabecea Andújar, el balón llega a entrar tras tocarlo Pau Ferrer, pero el colegiado dice que tocó con la mano.

Enlace copiado

20:12

La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander

20:09

Min.5 | Disparo de Mario García que se marcha alto. De momento, dominio absoluto del Racing, que crea peligro a balón parado

20:06

Min.3 | La primera ocasión del Racing llegó a balón parado. Sangalli la puso y Aldesoro remató alto por encima de la portería de Andrés.

20:03

Min.2 | Presión alta de la Ponfe buscando intimidar a su rival

20:02

Ambos onces plagados de cambios. Veremos cómo se van adaptando con el paso de los minutos

20:00

Inicio del partido

¡Arranca el partido en el Toralín! #aupadeportiva

Enlace copiado

19:55

Todo listo en el Toralín. Los jugadores asoman por el túnel de vestuarios. Esto está a punto de empezar.

19:48

El colegiado será el vasco Daniel Palencia. Mucha suerte para él.

19:44

El equipo de José Alberto saldrá con estos jugadores: Andreev; Sangalli, Manu Hernando, Salinas, Mario García; Yeray, Guaye, Aldasoro, Camara; Arana, Sergio Martínez

19:42

¡Ya hay XI de la Deportiva! Prieto; Andújar, Ger Nóvoa, Eneko, Vasco; Mula, Frimpong; Keita, Pau Ferrer, Diego Moreno; Sergio Benito

19:41

El equipo berciano de Mehdi Nafti llega con muchas dudas en liga y buscará que la Copa sea un revulsivo más que necesario para los de El Bierzo

19:38

Este será el balón oficial del partido

La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander

19:38

El choque se enmarca en la segunda eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey y se celebra en el estadio del Toralín desde las 20:00 horas

19:38

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre la SD Ponferradina y el R.C.Santander

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  2. 2 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  3. 3 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  4. 4 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  5. 5 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  6. 6 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  9. 9 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10 Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander

La Copa del Rey en el Toralín: Ponferradina - Racing de Santander