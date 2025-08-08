Cinco incendios permanecen activos en León Dos de los fuegos se cree que han sido provocados por rayos mientras en los otros tres se investigan las causas

Imagen de un helicóptero contra incendios recargando agua para sofocar uno de los incendios de este verano en León.

Tarde de mucho trabajo para los equipos de extinción de incendios en León por culpa de cinco incendios declarados en el norte de la provincia, tres de ellos en el Bierzo.

El primero del que se ha tenido constancia ha comenzado poco antes de las cinco y media de la tarde cerca de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes. Hasta trece medios de todo tipo han llegado a estar trabajando en la zona, diez permanecen a última hora de la tarde en una zona de pasto, matorral y bosque. La causa probable del fuego es un rayo de las tormentas que durante la tarde han afectado al oeste de León.

También por este motivo se puede haber producido el que desde las seis menos cinco de la tarde afecta a Orallo, en el término municipal de Villablino. Los medios operativos que siguen trabajando en su extinción llega a la decena, con momentos en los que se ha superado esa cifra.

Tres investigados

En los tres fuegos restantes que permanecen activos con el inicio de la noche del viernes ocho de agosto se investigan aún sus causas. En el que afecta a Barrillos de las Arrimadas, localidad del municipio de La Ercina, trabajan cinco medios desde poco después de las siete de la tarde.

Cuatro están sobre el terreno desde poco antes de las ocho en Anllares del Sil - Páramo del Sil-, cerca de la antigua térmica, en una zona de bosque repoblado.

El último en declararse, a las 20:04, en Fresnedo, perteneciente al municipio de Cubillos del Sil, también está bajo investigación y en el están destinados siete efectivos de todo tipo -excepto aéreos- que buscan controlar y extinguir el incendio.

En todos estos fuegos se desconoce aún el terreno afectado y las causas definitivas que los han provocado.

Además, parte de los brigadistas destinados en León están trabajando en un incendio en Ourense y unidades de la UME con base en la provincia se encuentran en la provincia de Ávila.