Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León y Zamora

Castrocalbón, una de las localidades afectadas por el incendio que arrasa la comarca de la Valdería, al sur de la provincia de León, vive días de dolor y rabia. El fuego, que avanza sin control y amenaza con convertirse en el peor de la historia de España, obligó el pasado martes 12 de agosto a desalojar decenas de vecinos ante el inminente riesgo de que las llamas alcanzaran sus viviendas. Y finalmente así fue.

Este jueves, Lucía Gutiérrez estuvo con algunos de sus vecinos y este es el testimonio de quienes lo han perdido todo.