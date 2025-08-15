Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León y Zamora
Te contamos en directo la última hora de lo que ocurre en los diferentes fuegos activos en la provincia de León
Viernes, 15 de agosto 2025, 08:45
09:41
Carmen Ramos, desde el Bierzo, también nos cuenta la historia de Rufina : «Abuelita estás muy triste. Sí cariño, porque se quemó la casa del tío Roque». La nieta de Rufina Amado es pequeña pero con sus grandes ojos ya es capaz de ver la pena de su abuela en los suyos. Ella es una de las seis vecinas de Las Médulas que ha perdido su casa devastada por la voracidad de las llamas que han convertido en un paisaje lunar el paraje berciano Patrimonio de la Humanidad.
09:39
Evolución incendio de Molezuelas
“Ha tenido una evolución satisfactoria. El perímetro no ha avanzado desde ayer y la superficie tampoco, seguiremos trabajando para su estabilización”. Así lo ha explicado Ángel Sánchez, DTE en el incendio forestal de Molezuelas De La Carballeda, quien asegura que todas las reactivaciones que se han producido durante la noche se han apagado a tiempo y la situación es favorable. «Al tratarse de un incendio con tanta extensión hay que estar muy pendiente de los próximos días porque tiene numerosos puntos calientes y cualquier ráfaga puede abrir un nuevo foco».
09:36
Manifestación en Ourense
Decenas de personas se han manifestado en Ourense al grito de «lumes nunca máis» en una nueva jornada de incendios en la provincia. En la concentración, se ha reivindicado un «monte gallego con futuro». El calor no ha frenado a los ourensanos, que han acudido a la Praza Maior de la ciudad, cubierta de cenizas a modo de protesta, a mostrar su solidaridad con el personal de extinción, así como su rechazo a los incendiarios. En esta línea, se ha comenzado rindiendo un minuto de silencio y reflexión por los bomberos heridos y los dos hombres fallecidos en León . Tras él, han surgido diversos gritos en defensa del ecosistema gallego. «La Xunta es responsable de nuestro infierno», han enfatizado.
09:32
Reabren la N-621 entre León y Cantabria
El tráfico de la N-621 entre León y Cantabria ya se ha restablecido tras cortarse este jueves por un incendio forestal que afectaba al Puerto de San Glorio . El corte se produjo entre el municipio leonés de Portilla de la Reina y el cántabro de Vega de Liébana, en concreto hasta la localidad lebaniega de Dobarganes (en el punto kilométrico 134), según información del Servicio de Emergencias 112. Además, los municipios leoneses de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina se confinaron debido al avance del incendio forestal, que se declaró en la localidad de Barniedo de la Reina el miércoles provocado por un rayo. El incendio subió a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y ha congregado a casi una veintena de medios aéreos y terrestres.
09:21
Castrocalbón, una de las localidades afectadas por el incendio que arrasa la comarca de la Valdería, al sur de la provincia de León, vive días de dolor y rabia. El fuego, que avanza sin control y amenaza con convertirse en el peor de la historia de España, obligó el pasado martes 12 de agosto a desalojar decenas de vecinos ante el inminente riesgo de que las llamas alcanzaran sus viviendas. Y finalmente así fue.
Este jueves, Lucía Gutiérrez estuvo con algunos de sus vecinos y este es el testimonio de quienes lo han perdido todo.
09:19
Mejora la situación de los incendios activos en la provincia de León en una jornada muy compleja y con el agotamiento acumulado de víctimas y trabajadores. Hay ocho incendios forestales que preocupan y hay otros 10 controlados. « Tenemos 18 incendios en la provincia en estos momentos , da una idea de la situación», aseguraba en la noche del jueves el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.
09:11
Esta es la situación de los incendios en la provincia de León:
Nivel 2 : Molezuelas/Castrocalbón, Yeres, Llamas de la Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar y Barniedo de la Reina.
Nivel 1 : Orallo y La Uña
Nivel 0 , pero activos: Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas
Controlados : Cármenes, Olleros de Sabero, Pardesivil, Filiel, Sésamo, Paradiña, Laballos
09:07
Una de las buenas noticias de la jornada del jueves fue el realojo de algunas de las poblaciones desalojadas por el incendio de Castrocalbón. Los últimos en volver a casa fueron: San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Felechares de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales.
08:40
Sube de IGR el incendio de La Uña
Nivel 1 de peligrosidad para el incendio de La Uña. Las dificultades en la extinción y los múltiples fuegos abiertos siguen complicando la situación de los incendios en la provincia de León. En la mañana de este viernes, 15 de agosto, el incendio declarado por rayos en La Uña, en el municipio de Acebedo, ha subido de nivel de peligrosidad.
08:20
El sexto día con numerosos incendios en la provincia llega tras un quinto muy intenso que ha dejado el número de fuegos activos en 18 y los pueblos desalojados en el sur de León en 20. Veremos qué nos depara esta jornada con mucho calor, baja humedad y viento.
08:12
Tras ir controlando y extinguiendo el fuego, toca hacer balance y pedir responsabilidades. Es lo que le ocurre a David Blanco, un vecino de Jiménez de Jamuz que le pone «un cero a la Junta», sobre todo a un consejero de Medio Ambiente al que le reprocha «tener la mala costumbre de comer».
08:00
Buenos días, seguimos en Leonoticias contando en directo toda la información tras una jornada de jueves con muchos incendios aún activos pero con menos vecinos desalojados.
