Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones La escultura realizada por Fernando Ortiz mide más de tres metros de alto y casi dos y medio de ancho, con un peso cercano a los 200 kilogramos

Un león rampante corona desde hoy la nueva rotonda del Puente de los Leones. La nueva escultura tiene unas dimensiones de 3,2 metros de alto y 2,4 de ancho y un peso de 197 kilos. La estructura está elaborada con hierro formado por varillas lisas de 8 mm y 6 mm y tiene un acabado de chapa negra. Este león que dará la bienvenida a aquellos que accedan a la ciudad por este puente es obra del escultor Fernando Ortiz, natural de Puente Almuhey, pero que tiene su taller en Almanza y que ha nombrado a la escultura como 'León rampante'.

Ortiz es soldador de profesión y es el autor de las esculturas y otras estructuras luminosas que decoran cada Navidad la localidad de Almanza. Es también creador de obras de arte como esculturas en material en forja de hierro y varillas de acero soldadas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado Fernando Ortiz, ha supervisado esta mañana la instalación de esta escultura en la nueva glorieta que se abrió al tráfico el pasado 20 de noviembre para dar solución a la gran afluencia de tráfico de la avenida Palencia y, en concreto, su intersección con la avenida Ingeniero Sáenz de Miera. Una solución proyectada por el Ayuntamiento que, además de dar fluidez a la circulación, también ha evitado los giros peligrosos y atascos que se producían en momentos puntuales.