Imagen de archivo de un hidroavión actuando en un incendio. L.N

Activado el nivel uno de gravedad por un incendio en Llamas de Cabrera

El fuego, que comenzó la noche de este viernes 8 de agosto, sigue activo y moviliza importantes medios terrestres y aéreos

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:37

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel uno de gravedad en un incendio forestal que afecta a la localidad de Llamas de Cabrera, situada en la Cabrera Baja, dentro de la comarca natural de La Cabrera (municipio de Benuza, León).

El fuego se originó este viernes, 8 de agosto, a las 21:06 horas, momento en que el Centro de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de las llamas, visibles desde distintos puntos de la comarca de Truchas.

Según la última actualización de este sábado, 9 de agosto, el incendio permanece activo y sin control, con una causa probable en investigación.

Medios desplazados y actuación

En las labores de extinción participan actualmente dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un camión autobomba, dos bulldozer, tres brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF) y tres medios aéreos (helicópteros o hidroaviones), sumando un total de 18 recursos desplegados.

Las autoridades mantienen el nivel uno de gravedad por la cercanía del fuego a zonas de valor natural y por la necesidad de emplear medios de coordinación con Protección Civil.

