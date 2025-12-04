Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral Los vecinos de la calle Ave María están indignados ante una tala «injustificada» de una planta «sana» y de la que nadie los avisó | El Ayuntamiento asegura que estaba «hueco» y que era «un importante riesgo para los viandantes»

Otras víctima centenaria de la tala en León. El impresionante castaño que desde hace décadas decoraba y daba sombra en la calle Ave María, a los pies de la Catedral de León y puerta de entrada a las escaleras de Regla, ha sido talado la mañana de este jueves 4 de diciembre sin previo aviso a los vecinos y bajo la atónita mirada del barrio.

Una nueva víctima del arboricidio en la ciudad que ayer mismo se cobraba la vida de otro árbol centenario frente a Correos y que ha indignado a los vecinos de una calle que han visto cómo, en pocos minutos, uno de los símbolos de identidad de la vía puerta de entrada al casco histórico de León desaparecía.

El ejemplar, único en toda la calle que conecta el barrio de San Pedro con el centro, ha sido talado sin que se haya avisado a los vecinos de la única vivienda con la que lindaba y que bajaban indignados al escuchar el sonido de la sierra. «No podemos entenderlo, es un árbol que estaba sano, que daba sombra, que no molestaba a nadie y con el que estábamos todos encantados. No tiene sentido», se lamentan varias vecinas del edificio colindante.

El árbol esta mañana siendo talado. Vecinos de León

Porque para muchos era un ejemplar que formaba parte del imaginario colectivo de toda su vida y que llevan viendo desde la infancia. «Medía tres plantas, era un árbol hermoso y sano que nos daba mucha sombra en la calle. No puede ser», siguen las vecinas indignadas ante un arboricidio que creen «injustificado» porque el árbol «estaba sano».

A lo largo de la mañana no son pocos los vecinos de León y turistas que llegan tras bajar de sus autobuses en el parking de San Pedro los que se quedan atónitos mirando el tocón, único resto de lo que hasta hace unas horas era todo un símbolo de la calle.

El Ayuntamiento justifica la tala en que los árboles estaban «afectados» y «huecos»

Los propios operarios encargados de talar el árbol reafirman que el castaño estaba «totalmente sano» y, aunque en uno de los tocones se vea un agujero, es algo «normal en un castaño ya que él mismo se va regenerando». Además señalan que el árbol de 1,60 de diámetro del jardín de Correos talado el miércoles estaba sano.

Según explican desde el Ayuntamiento de León, el árbol de Correos «era un álamo afectado y recogido en la auditoría». En el caso del castaño de Ave María, señalan que «por dentro estaba hueco, lo que conlleva un importante riesgo para los viandantes» por lo que «era necesaria su tala y el ejemplar efectivamente estaba contemplado en la auditoría».

Temen los vecinos que no sea más que el segundo de muchos otros en los próximos meses. Según explican, tienen información de que cerca de otros 110 árboles serán talados en la ciudad.