Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables» El fuego, originado el viernes y de posible causa eléctrica, sigue activo con nivel 1 de gravedad

Lucía Gutiérrez León Domingo, 10 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

El incendio declarado en Fasgar el pasado viernes 8 de agosto a las 17:24 horas, y que el sábado alcanzó el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León, ha dejado un balance de ocho brigadistas heridos por inhalación de humo.

Los trabajadores, que realizaban labores de extinción, fueron atendidos por los servicios sanitarios de Sacyl en la propia zona.Se investiga la posibilidad de que el origen del fuego esté relacionado con la caída de un rayo. Desde la mañana del domingo se han desplazado medios extraordinarios, como la BRIF de Pinofranqueado (Cáceres), para reforzar las tareas en el lugar.

En total, han intervenido más de 31 medios aéreos y terrestres, aunque actualmente permanecen 16 operativos. El incendio continúa activo y las labores de extinción se ven complicadas por las condiciones meteorológicas y la vegetación de la zona.

Gestión del incendio

La alcaldesa de Murias de Paredes, Mari Carmen Mayo, ha mostrado su indignación por la gestión del incendio de Fasgar, pedanía perteneciente a su municipio. «Esto es un infierno, aunque no esté cerca del pueblo. Lo dieron por finalizado y me dijeron que estaba apagado; no sé quién lo daría por apagado, pero quiero saber de quién es la responsabilidad», declaró.

Ampliar Imagen del incendio declarado en Fasgar. BRIF

Según Mayo, se dijo que una brigada había permanecido en la zona hasta la mañana, pero duda de que así fuera.

«Necesitábamos cortafuegos porque hay una masificación de masas que lo impone», explicó, señalando que en Fasgar probablemente cayó un rayo que originó el fuego, y que este se apagó rápidamente. Sin embargo, denunció que a las 00:00 horas se dio por extinguido sin un seguimiento adecuado.