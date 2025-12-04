La nieve complica el tráfico en dos puertos de León y un tramo de autopista Dos carreteras nacionales están cortadas para camiones y preciesan el uso de cadenas para los turismos mientras que se pide precaución en la AP-66

La alerta por nieve de Protección Civil por acumulados de más de 15 centímetros en la montaña occidental leonesa se cumple este jueves 4 de diciembre y a la hora de la redacción de esta noticia son tres los tramos de vías principales afectados.

Los más problemáticos -nivel rojo- son la N-621 entre los puntos kilométricos 93,750 y 121,650, en el Puerto San Glorio, donde se precisa el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación de vehículos pesados. Situación que se repite por la nevada que también afecta a la N-625, en el Puerto del Pontón, entre los kilómetros 91,740 y 121.

En nivel verde está la AP-66 a la altura de Barrios de Luna por lo que se pide extremar la precacución y se prohibe a los camiones y grandes vehículos transitar por el carril izquierdo.