La decoración navideña divide a los hogares leoneses: «El árbol y el nacimiento no pueden faltar» Diferentes momentos, estilos y motivos muestran cómo cada familia da sentido a estas fechas tan significativas

Los leoneses hablan sobre cuándo y cómo decoran la Navidad en sus hogares.

Borja Pérez Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:15 | Actualizado 08:30h.

La Navidad ya asoma en los hogares y, aunque cada familia vive estas fechas a su manera, las tradiciones siguen marcando el ritmo con el que llega la decoración festiva a las terrazas y los diferentes rincones de las casa leonesas.

Mientras algunas personas no pueden esperar para colocar el árbol y el nacimiento, otras prefieren aguardar hasta fechas más emblemáticas del calendario o, simplemente, fechas más cercanas a la festividad.

El puente como momento para decorar

María José Castro es de las que no tardan en encender el espíritu navideño: «Yo ayer estuve con mis nietos y me ayudaron a decorarla, puse el nacimiento, el arbolito y ya la decoré». En cambio, para Paula Sánchez, el momento ideal llega algo más tarde: «No, todavía no, la decoramos en el Puente de la Constitución». Algo parecido ocurre en casa de Manuel Rodríguez, aunque en su caso la espera se alarga por motivos más cotidianos: «Yo la decoro más o menos dos días antes de Navidad, es que somos muy vagos».

Hay quienes lo dejan para después del puente, como Sagrario Soto, que suele esperar a que pase la festividad de la Inmaculada para comenzar a adornar la casa. También Inés Fernández mantiene esa tradición familiar, señalando que decorar demasiado pronto le resta significado. Y para Pilar Prieto, el calendario tampoco falla: siempre lo prepara coincidiendo con el puente de diciembre.

Diversidad en la decoración

Algunos optan por la decoración sencilla, otros prefieren llenar cada rincón de espíritu navideño, dando a estas fechas un ambiente muy característico en cada hogar. Para Paula Sánchez, hay un elemento que nunca puede faltar: «El árbol de Navidad con una estrella».

Sagrario Soto apuesta por lo más tradicional: «El nacimiento, es lo que más suelo poner… no tenemos tampoco mucho sitio». Lo mismo ocurre con Inés Fernández, que cada año trabaja con especial dedicación en un belén elaborado al detalle.

Pilar Prieto, además, incorpora un toque muy personal: «Pongo el nacimiento, pongo el árbol leonés y la terraza de la calle también la decoro… poca cosa». Y aunque Manuel Rodríguez reconoce que lo suyo es más simple, mantiene su costumbre con su toque propio.

¿Por qué decoran sus casas los leoneses?

En estas fechas tan especiales, siempre hay quienes decoran por la tradición, por ilusión y quienes, sin tantas ganas de celebrar… lo hacen por obligación. Para María José Castro, la magia familiar es esencial: «Por la ilusión de los nietos y de la familia y porque es tradición también decorarla, que parece que si no está decorada le falta algo».

Paula Sánchez lo relaciona directamente con el espíritu navideño, mientras que Manuel Rodríguez admite que, aunque empieza como una obligación, al final siempre les acaba gustando.

La tradición familiar también marca el camino de Inés Fernández, que describe el momento de decorar como una especie de inauguración compartida de las fiestas. Pilar Prieto, en cambio, reconoce que lo vive de forma diferente: asegura que lo hace más por tradición que por auténtica ilusión, y confiesa que disfruta mucho más de la festividad de los Reyes.

Detrás de cada hogar, hay una historia y un motivo distinto que da sentido a la forma en que cada familia vive su Navidad, ya sea a través de sus recuerdos, de sus tradiciones o de la ilusión que vuelve a encenderse cada diciembre.