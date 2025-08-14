leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente La falta de cobertura impide localizar a tres ganaderos en Boca de Huérgano
Incendio en Barniedo de la Reina.

Incendio en Boca de Huérgano: «No localizamos a tres ganaderos que fueron a por los animales»

El fuego avanza en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, con fuerte viento, pueblos confinados, la N-625 cortada y tres ganaderos en paradero desconocido

Diego Nicolás Alonso

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:23

El incendio declarado en la madrugada de este jueves, 14 de agosto, en Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, ha alcanzado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). El fuego se localiza en un espacio natural protegido, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en una zona de bastante altitud donde trabajan maquinaria, personal de tierra y medios aéreos. El fuerte viento está complicando las labores de extinción y favoreciendo la propagación de las llamas.

Según ha explicado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, tres ganaderos «se encuentran desaparecidos» después de salir «a rescatar a su ganado». Las llamas están ya a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas, y «no se ha podido contactar con ellos» por la falta de cobertura en la zona, lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos.

La situación en el municipio es «tensa» y la alarma se ha dado hace apenas 30 minutos. Las localidades de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina han sido confinadas por el humo, que también afecta a los valles de Lechada y Naranco. En el lugar trabajan helicópteros, un hidroavión, varios convoyes y numerosos efectivos para tratar de frenar el avance del fuego.

La Subdelegación del Gobierno en León ha anunciado el corte de tráfico en la carretera N-625, en el tramo que une Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, donde los vecinos permanecen confinados ante la cercanía del incendio y «la gran cantidad de humo en el entorno». Las autoridades insisten en que la evolución de la jornada dependerá en gran medida de la densidad del humo y de la fuerza del viento.

