Un joven de 35 años muerto y dos heridos graves en un incendio forestal en León Durante las labores de extinción el fallecido fue sorprendidos por «dos lenguas lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio»

Un joven ha perdido la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas. El fallecido, de 35 años de edad, era una persona que había sido integrada en el operativo, porque había aportado medios «de interés» para la extinción del fuego. En el momento del suceso, en torno a las 19:17 horas, la víctima mortal se encontraba con otro joven, de 36 años, que ha sido herido de gravedad por las llamas.

Según ha ecplicado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ambos jóvenes se encontraban trabajando en la zona cuando «dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio».

El aviso al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León informaba de la localización de dos personas con quemaduras en la localidad leonesa de Nogarejas, en el incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó a la provincia de León a la comarca de la Valdería, en la tarde del lunes. El suceso fue en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de León. Posteriormente, los bomberos del parque de Astorga trasladaron a una tercera persona herida también con quemaduras que se encontraba en la misma zona, al centro de salud de La Bañeza.

La jornada dejó también varios heridos en diferente sucesos en Zamora. Dejando un triste balance con dos personas con quemaduras de gravedad ingresadas en la UCI del Hospital de Zamora y otras en urgencias, procedentes del incendio de Puercas. Además, entre seis y ocho personas solicitaron atención médica en la zona de Tábara por contar con heridas de poca gravedad. A este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, puntualizó que tres de los heridos se produjeron cuando eran evacuados en autobús de una localidad de Zamora, mientras que otras dos habían dado la vuelta con su vehículo para recoger documentación olvidada en su domicilio.

Desalojos necesarios

El delegado ha pedido «comprensión» hacía los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya que «solo tienen el único fin de preservar la vida» cuando piden a los vecinos que abandonen sus casas y sus localidades.

En este sentido, el delegado de Gobierno en Castilla y León ha insistido en «hacer un llamamiento» a los vecinos de las zonas en las que es «necesarias» la evacuación recordando que «es necesaria». Sen ha remarcado que cuando las condiciones lo permitan «se les permitirá volver a sus hogares».

Un situación complicada

Los incendios de León se han visto sometidos a una situación muy complicada «por la llegada de una capa de aite frío que iba a bajar con mayor peso». El consejero de Medio Ambiente ha explicado que ese cambio de capas ha generado viendo de más de 100 kilómetros por hora y provocna que «el operativo no puede actuar, los medios aéreos no puede actuar» y en ese momento lo único que se puede hacer es «defender la vida de las personas».

Esta situación obligó al desalojo de más de 5.000 vecinos de la provincia de León, 25 de ellos de nuevas localidades que se sumaron a las desalojadas en la tarde del lunes, así como de once localidades de la provincia de León para «evitar daños a las personas».

Quiñones afirmó que en este momento el incendio «más preocupante» el que abarca ha ambas provincias, que «es el que peor se ha comportado y ha originado columnas de humo importantes». Las llamas están quemando «pasto y matorral muy seco y avanza con mucha velocidad», de forma que «el operativo no puede hacer nada para evitarlo». Sin embargo, el asentamiento de la velocidad del viento, el incremento de la humedad y la bajada de temperaturas permitirán que «se pueda actuar en él».

Condolencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha enviado sus condolencias por el fallecimiento de un voluntario en la zona de Nogarejas a través de un mensaje en la red social X:« Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros».

Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio.El delegado de Gobierno, Nicanor Sen y el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón lamentan el fallecimiento de un voluntario en la zona de Nogarejas debido al incendio que llegó desde Zamora a León. Además se informa de que a última hora del día de hoy se han desalojado las localidades de Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalis de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna y Miñambres. Estas personas están siendo alojadas en el Seminario de Astorga, cedido por el obispado de Astorga y gestionado por Cruz Roja

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó «profundamente» el fallecimiento de uno de los voluntarios que estaba trabajando en el operativo del incendio Molezuelas de la Carballeda. «Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en estos duros momentos», trasladó en su cuenta de X.

Asimismo, el máximo responsable del Gobierno regional trasladó se deseo de una «rápida recuperación» a las personas heridas en varios incendios de la comunidad.