leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El termómetro de una farmacia en el centro de León marca 19 grados. A.P.C.

Las temperaturas se dispararán durante el puente en León

La nieve caída durante las últimas jornadas podría desaparecer rápidamente con registros superiores a diez grados de máxima en muchas zonas y el viento moderado que se espera sople durante todos estos días

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:34

Comenta

Una masa de aire subtropical avanzará durante la madrugada del viernes 5 de diciembre por España haciendo que el ambiente invernal tenga las horas contadas en León.

Tras el aviso de Aemet por nieve y la alerta de Protección Civil por nevadas de hasta 15 centímetros por encima de 1.300 metros en la montaña leonesa, la entrada de este aire mucho más cálido provocará que las temperaturas máximas y mínimas suban hasta situarse en valores muy suaves para la época del año.

En León capital, por ejemplo, se va a pasar de los 4 grados de mínima y 8 de máxima previstos para el jueves a doblar ambos registros el sábado 6 de diciembre: 8 de mínima y 16 de máxima. En momentos puntuales y lugares donde las nubes dejen que el sol haga más acto de presencia se pueden acercar los termómetros a, casi, veinte grados.

Cota de nieve

Con la subida de las temperaturas también llega la de la cota, que puede llegar a situarse en los 2.500 metros, dejando sólo a las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica con la posibilidad de que las precipitaciones que se esperan sean de nieve.

La llegada de la lluvia a la montaña, unida al incremento de las temperaturas y el viento que se espera sople de forma moderada puede hacer que la nieve caída en las últimas jornadas desaparezca con rapidez evitando que la temporada de esquí se inicie como se había previsto.

Por lo demás, este deshielo repentino no debería provocar problemas en los cauces de los ríos debido a que la cantidad acumulada de nieve no es excesiva y las precipitaciones previstas para el puente son, en general, de carácter débil. Aún así, será evidente el incremento en el caudal de muchas corrientes de agua en la provincia.

Esta situación algo anómala para la época del año seguirá después del puente con máximas por encima de los diez grados en casi toda la provincia, sin heladas durante las noches y la nieve sin aparecer por debajo de los 2.000 metros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  2. 2 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  3. 3 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  4. 4 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  5. 5 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  6. 6 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  9. 9 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las temperaturas se dispararán durante el puente en León

Las temperaturas se dispararán durante el puente en León