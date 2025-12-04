Las temperaturas se dispararán durante el puente en León La nieve caída durante las últimas jornadas podría desaparecer rápidamente con registros superiores a diez grados de máxima en muchas zonas y el viento moderado que se espera sople durante todos estos días

Alberto P. Castellanos León Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:34

Una masa de aire subtropical avanzará durante la madrugada del viernes 5 de diciembre por España haciendo que el ambiente invernal tenga las horas contadas en León.

Tras el aviso de Aemet por nieve y la alerta de Protección Civil por nevadas de hasta 15 centímetros por encima de 1.300 metros en la montaña leonesa, la entrada de este aire mucho más cálido provocará que las temperaturas máximas y mínimas suban hasta situarse en valores muy suaves para la época del año.

En León capital, por ejemplo, se va a pasar de los 4 grados de mínima y 8 de máxima previstos para el jueves a doblar ambos registros el sábado 6 de diciembre: 8 de mínima y 16 de máxima. En momentos puntuales y lugares donde las nubes dejen que el sol haga más acto de presencia se pueden acercar los termómetros a, casi, veinte grados.

Cota de nieve

Con la subida de las temperaturas también llega la de la cota, que puede llegar a situarse en los 2.500 metros, dejando sólo a las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica con la posibilidad de que las precipitaciones que se esperan sean de nieve.

La llegada de la lluvia a la montaña, unida al incremento de las temperaturas y el viento que se espera sople de forma moderada puede hacer que la nieve caída en las últimas jornadas desaparezca con rapidez evitando que la temporada de esquí se inicie como se había previsto.

Por lo demás, este deshielo repentino no debería provocar problemas en los cauces de los ríos debido a que la cantidad acumulada de nieve no es excesiva y las precipitaciones previstas para el puente son, en general, de carácter débil. Aún así, será evidente el incremento en el caudal de muchas corrientes de agua en la provincia.

Esta situación algo anómala para la época del año seguirá después del puente con máximas por encima de los diez grados en casi toda la provincia, sin heladas durante las noches y la nieve sin aparecer por debajo de los 2.000 metros.