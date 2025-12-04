Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos La provincia se llena de planes para hacer este puente de la Constitución con eventos deportivos, culturales y gastronómicos

Ana G. Barriada León Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:15

Velada de boxeo: la noche de las estrellas

La ciudad de León se prepara para vivir la 'Noche de las Estrellas VIII' este 6 de diciembre a las 18:30 horas, una velada de boxeo que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León y que tendrá como plato principal un combate por el título WBA Iberoamericano entre Antonio Barrul y Fragma Mendoza.

Purple Weekend

León ya se prepara para celebrar la 36 edición del Purple Weekend, el festival mod y sixtie por excelencia, que se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el escenario de Espacio Vías León. En esta edición el Purple Weekend cuenta con un exquisito cartel de bandas nacionales e internacionales en el que destacan Nick Waterhouse (USA), Drink The Sea (WW), The Molotovs (UK), Laurie Wright (UK), The Spitfires (UK), The Horrors (UK) y The Peawees (IT), han añadido los organizadores.

Feria Productos de León

En total 104 expositores participarán en la trigésima primera edición de la Feria de Productos de León, que se celebra del 5 al 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de la capital. Con un presupuesto de 280.000 euros, la cita incorpora ocho nuevos asistentes para ofrecer un escaparate en el que predominan los dulces y chocolates, conservas, embutidos, legumbres, mieles, vinos, otras bebidas o quesos o dulces y que cada año recibe a miles de visitantes.

Encendido de luces navideñas

Los pueblos, ciudades y municipios de León siguen encendiendo sus luces para celebrar la Navidad. La Bañeza lo hará este 7 de diciembre a las 19:00 horas en la Plaza Mayor.

En Villaquilambre, será un día después, el 8, cuando a las 18:00 horas comeicen las actividades navideñas con el encendido de las luces en el Ayuntamiento. El grupo Xeitu interpretará el canto del Ramo frente al instalado en la plaza de la Constitución. El concierto de Villancicos de las aulas corales de Mayores y niños del municipio amenizarán los momentos previos al encendido de las luces.

Marcha Ciclista Popular y Solidaria

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha reprogramado para el 8 de diciembre la Marcha Ciclista Popular y Solidaria organizada en colaboración con la Asociación Haga Como Haga. La actividad, abierta a todos los públicos y 100% ciclable, mantiene su inscripción solidaria de 2 euros, que puede formalizarse en el Centro Deportivo Urbano González (Piscinas de Trobajo del Camino). La recaudación se destinará íntegramente a la investigación de la ELA. La marcha saldrá a las 11:30 horas.

Mercado tradicional en La Pola de Gordón

Este domingo, día 7 de diciembre, La Pola de Gordón celebra la XXVI edición del Mercado Tradicional Ángel González Juárez, un evento emblemático que forma parte del calendario de Ferias Comerciales oficiales de Castilla y León. Este mercado homenajea el esfuerzo de las gentes de la montaña de León y de otras regiones vecinas, como Asturias, Galicia y Cantabria, que a principios del siglo XX acudían a vender sus productos artesanales y agroalimentarios.

La celebración, un viaje al pasado, que se desarrollará en el Pabellón Municipal La Estacada, busca recrear el ambiente del León rural de principios del siglo pasado. Todos los participantes estarán vestidos a la vieja usanza, con trajes que recordarán aquellos años que se rememoran en este mercado, transportando a los visitantes a una época donde el corazón de los pueblos y comarcas eran precisamente los mercados.

Los preparativos comenzarán desde primera hora —incluso días antes, con el montaje de los puestos— y hacia las 8:00 horas los cerca de 80 expositores iniciarán la puesta a punto para abrir sus puertas al público a las 10:00 horas.

'Días de tormenta' y 'La verdad sea dicha'

El doctor en Filología y escritor Santiago Trancón Pérez (Valderas, León, 1947) presenta este jueves 4 de diciembre en León sus dos obras más recientes, 'Días de tormenta' y 'La verdad sea dicha', en un acto que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, en la calle santa Nonia, 3. El autor estará acompañado del periodista y escritor Pedro García Trapiello y del médico, psicoterapeuta y escritor, Luis Miguel de Luis Arribas.

Libro de Ana Merino

Este jueves 4 de diciembre, a las 19.30 horas, La Casona de San Feliz de Torío recibe a la escritora y poeta Ana Merino que presentará su última novela, El camino que no elegimos'.

Corto protagonizado por trabajadores del Hospital

El Teatro El Albéitar de la Universidad de León acoge este jueves, 4 de diciembre, a las 19:00 horas, el estreno de 'A la Salud de Rosa'. Este proyecto audiovisual, de 22 minutos de duración, es el resultado del I Taller de Audiovisuales y Cine CAULE' y está codirigido y protagonizado por el propio personal sanitario del Complejo Asistencial Universitario de León.

50 años de España en Libertad

Esta semana León continúa con el programa cultural de '50 años de España en Libertad', impulsado por la Subdelegación del Gobierno. Tras la conferencia del día 20, se sigue celebrando medio siglo de democracia con propuestas abiertas a toda la ciudadanía:

Inauguración de la exposición «León en Transición» en la Fundación Sierra Pambley. Una selección de imágenes de la Agencia EFE que muestran cómo era nuestra provincia en los primeros años de democracia.

Performance artística participativa en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras el 4 de diciembre (11:00–14:00 / 16:00–19:00). Creación colectiva de un mural coordinado por Peripecia Creativa, con la participación de jóvenes, estudiantes y público general.

Festival Libertad 50 – 19:00 h en la Radio Universitaria. Música en directo de bandas leonesas, DJs, ambientación setentera, instalación audiovisual y un espacio creativo con máquinas de escribir para dejar mensajes sobre la libertad.

