Imagen de archivo de la nieve en León. L.N

Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León

La provincia vuelve a activarse por riesgo de nevadas desde el mediodía, con precipitaciones que se intensificarán en las zonas de montaña

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:18

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta amarilla por nieve en León a partir de las 12:00 horas de este jueves, después de una jornada marcada por el frío y las nevadas en la montaña este miércoles.

La previsión apunta a un día nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, que podrán ser persistentes en la Cordillera Cantábrica. La cota de nieve descenderá progresivamente, situándose entre los 1.500 y los 1.300 metros.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso moderado o notable y las máximas se mantendrán estables. En este contexto, se esperan valores que rondarán entre los 4 y 8 grados en León y Astorga, temperaturas similares a las de Ponferrada, donde se prevén 4 grados de mínima y 7 de máxima, y algo más frías en Villablino, con 1 grado de mínima y 7 de máxima. Aun así, no se descartan heladas débiles en zonas altas.

El viento del suroeste y oeste soplará con rachas fuertes en cotas elevadas, lo que podría reducir la visibilidad y aumentar la sensación de frío en las carreteras de montaña.

