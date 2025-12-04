El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon

Rubén Fariñas León Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

El proyecto que veía la luz hace ahora tres años sigue enterrado entre la suciedad y el abandono de una de las naves que fueron habilitadas para ello en Mercaleon. El Market Place León, conocido popularmente como el 'mini Amazon', pretendía servir como centro comercial online para empresas de la ciudad que quisieran distribuir desde allí sus productos.

El Ayuntamiento de León engendró esta idea de la mano de los fondos europeos Next Generation. Una inversión global cercana a los cuatro millones de euros, con un 25% aportado por la administración local, sirvió para acondicionar y dotar de contenido a un almacén robotizado con almacén refrigerado, crear una web y dotar de tres furgonetas eléctricas.

Tal y como destapó hace unos días el Grupo Municipal Popular, esta instalación se encuentra cerrada y abandona. La web sigue esperando clientes. Y los vehículos están destinados a otros servicios.

El origen de la idea ya contó en un principio con el rechazo de tres expertos en comercio electrónico. Un pequeño grupo asesor formado por Javier Lastra -bricosalvaje.com-, Héctor Rubio -webcartucho.com-, ambos miembros de la directiva de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, y Víctor Juárez -mitiendadearte- fueron requeridos por la Concejalía de Comercio. «Nos pidieron asesoramiento. Nos habían hablado del proyecto, previamente, y nos consultaron», recuerda el expresidente de Alece.

En dicho encuentro, dos semanas antes a la presentación a bombo y platillo en el palacio del Conde Luna, estaban representantes de Comercio y los desarrolladores del proyecto y del software de la web. «Les dijimos que no tenía ni pies ni cabeza. Dependías de que los comerciantes de León metieran allí su mercancía, que muchos no disponen ni de stock, y nos dijeron que iban a distribuirlo con vehículos ecológicos. Era surrealista», describe Lastra.

Todo partía, a juicio de este grupo de personas que gestionan importantes empresas de comercio electrónico, de un «error grandísimo»: comprabas el robot, ponías la página pero carecía de presupuesto para la posterior distribución y promoción exterior. «Nos dijeron que era un dinero que daba Europa y que se ampliaría en una segunda fase».

Una buena intención con desconocimiento absoluto

Sin dudar de la «buena intención», por la novedad del proyecto, estos tres empresarios notaron un «desconocimiento absoluto» de lo que es la venta online: «¿Qué presupuesto había para mejorar el tráfico? ¿Y para captar clientes?». Todo ello en un mercado de 'markets' saturado en el país porque «hay como 40 en diferentes provincias y ciudades» y, tras cotejar resultados, «ninguno está vendiendo». «Les dijimos que si estaban a tiempo de no gastar ese dinero que no lo hicieran», sentencia. «Se estaban dando palos de ciego muy grandes y era imposible hacerlo bueno porque no tenía razón de ser».

Se trataba de un proyecto que no tenía contemplado el día después. Existía el almacén y el robot, pero no se dotaba de personal ni de promoción.

En una segunda reunión, en primavera de 2024, Héctor Rubio y Javier Lastra, a la que no acudió nadie del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria explicó la obra, los robots comprados y les preguntaron qué iban a hacer ahora. «Ellos nos dijeron que solo les habían contratado para eso. Que todo estaba correcto y que los robots, de lo mejor del mercado estaban allí embalados. También fue surrealista», recuerda ahora uno de los que acudió a esa cita informal.

Año y medio después de ese último encuentro, los robots siguen sin utilizarse y la Diputación de León, por encargo del Ayuntamiento tras firmar un convenio, buscará ser quien dé salida a este proyecto.