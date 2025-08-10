El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos La provincia vive un segundo fin de semana de agosto sin tregua, con focos activos en varias comarcas y cientos de vecinos evacuados

Lucía Gutiérrez León Domingo, 10 de agosto 2025, 20:30 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El segundo fin de semana de agosto continúa sin dar respiro a la provincia de León, donde los incendios siguen multiplicándose.

La tarde de este domingo 10 de agosto, un fuego procedente de Zamora entró en territorio leonés con nivel 2 de peligrosidad, obligando a desalojar las localidades cercannas como Pobladura de Yuso (Castrocontrigo), con 29 habitantes respectivamente.

Además desde la Dirección General de la Guardia Civil han informado que las carreteras ZA-111 Rionegro -Molezuelas -Cubo Bnv al límite con León ha sido cortada al igual que otras que afectan a Uña, Molezuelas y Villalverde en Zamora.

Ampliar Imágenes del fuego

Mientras tanto, otro incendio declarado a las 15:36 horas en Benamariel, municipio de Villamañán, es visible desde la autovía A-66, provocando problemas a los conductores debido a la gran columna de humo. En la zona trabajan tres medios: agentes medioambientales, un camión autobomba y una brigada de refuerzo de incendios forestales (BRIF).

Situación crítica en El Bierzo y Fasgar

La situación se suma a la ya crítica en El Bierzo, donde más de 600 vecinos han sido evacuados de Las Médulas, Orellán y Carucedo por otro incendio que ya ha quemado casas y mantiene a los pueblos «rodeados por las llamas». El fuego ha afectado también a la A-6, entre los kilómetros 370 y 380, donde la visibilidad se encuentra reducida por humo y polvo.

El incendio declarado en Fasgar el pasado viernes 8 de agosto a las 17:24 horas, y que el sábado alcanzó el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León, ha dejado un balance de ocho brigadistas heridos por inhalación de humo.

Los trabajadores, que realizaban labores de extinción, fueron atendidos por los servicios sanitarios de Sacyl en la propia zona.

Comparencia del delegado y otros focos

A las 20,45 horas está prevista una comparecencia del delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, para informar de la situación

El incendio declarado a mediodía en Villaverde de los Cestos, municipio de Castropodame, obligó a cortar hacia las 12.40 horas la N-6 desde el kilómetro 370, en Rodanillo, hasta el 380, en Santo Tomás de Ollas y la circulación de vehículos no pudo restablecerse hasta pasadas las 17.45 horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Asimismo, también respecto a la afectación al tráfico, se declaró visibilidad reducida por humo y polvo en la autovía A-6, a lo largo diez diez kilómetros, entre el 370 y el 380.

A esta ahora, eso sí, los cuatro medios aéreos que llegaron a sobrevolar esta zona de la comarca de Bembibre están retirados, aunque permanecen trabajando once medios terrestres, incluidas cuatro cuadrillas, una autobomba, cinco agentes medioambientales y un técnico. Según los datos de Inforcyl. consultados por Ical, llegaron a desplegarse un total de 18 medios, entre aéreos y terrestres en este incendio.

Se trata del tercero en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de León este domingo, que lleva en jaque todo el fin de semana con hasta nueve incendios declarados el sábado, según informó el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz. Todos cuentan con medios autonómicos y también con el apoyo gubernamental de la Unidad Militar de Emergencias.