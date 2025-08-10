leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del fuego desde la autovía.

El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos

La provincia vive un segundo fin de semana de agosto sin tregua, con focos activos en varias comarcas y cientos de vecinos evacuados

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:30

El segundo fin de semana de agosto continúa sin dar respiro a la provincia de León, donde los incendios siguen multiplicándose.

La tarde de este domingo 10 de agosto, un fuego procedente de Zamora entró en territorio leonés con nivel 2 de peligrosidad, obligando a desalojar las localidades cercannas como Pobladura de Yuso (Castrocontrigo), con 29 habitantes respectivamente.

Además desde la Dirección General de la Guardia Civil han informado que las carreteras ZA-111 Rionegro -Molezuelas -Cubo Bnv al límite con León ha sido cortada al igual que otras que afectan a Uña, Molezuelas y Villalverde en Zamora.

Imágenes del fuego

Mientras tanto, otro incendio declarado a las 15:36 horas en Benamariel, municipio de Villamañán, es visible desde la autovía A-66, provocando problemas a los conductores debido a la gran columna de humo. En la zona trabajan tres medios: agentes medioambientales, un camión autobomba y una brigada de refuerzo de incendios forestales (BRIF).

Noticias relacionadas

Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado»

Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado»

Más de 600 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»

Más de 600 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»

Situación crítica en El Bierzo y Fasgar

La situación se suma a la ya crítica en El Bierzo, donde más de 600 vecinos han sido evacuados de Las Médulas, Orellán y Carucedo por otro incendio que ya ha quemado casas y mantiene a los pueblos «rodeados por las llamas». El fuego ha afectado también a la A-6, entre los kilómetros 370 y 380, donde la visibilidad se encuentra reducida por humo y polvo.

El incendio declarado en Fasgar el pasado viernes 8 de agosto a las 17:24 horas, y que el sábado alcanzó el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León, ha dejado un balance de ocho brigadistas heridos por inhalación de humo.

Los trabajadores, que realizaban labores de extinción, fueron atendidos por los servicios sanitarios de Sacyl en la propia zona.

Comparencia del delegado y otros focos

A las 20,45 horas está prevista una comparecencia del delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, para informar de la situación

El incendio declarado a mediodía en Villaverde de los Cestos, municipio de Castropodame, obligó a cortar hacia las 12.40 horas la N-6 desde el kilómetro 370, en Rodanillo, hasta el 380, en Santo Tomás de Ollas y la circulación de vehículos no pudo restablecerse hasta pasadas las 17.45 horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Asimismo, también respecto a la afectación al tráfico, se declaró visibilidad reducida por humo y polvo en la autovía A-6, a lo largo diez diez kilómetros, entre el 370 y el 380.

A esta ahora, eso sí, los cuatro medios aéreos que llegaron a sobrevolar esta zona de la comarca de Bembibre están retirados, aunque permanecen trabajando once medios terrestres, incluidas cuatro cuadrillas, una autobomba, cinco agentes medioambientales y un técnico. Según los datos de Inforcyl. consultados por Ical, llegaron a desplegarse un total de 18 medios, entre aéreos y terrestres en este incendio.

Se trata del tercero en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de León este domingo, que lleva en jaque todo el fin de semana con hasta nueve incendios declarados el sábado, según informó el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz. Todos cuentan con medios autonómicos y también con el apoyo gubernamental de la Unidad Militar de Emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo
  3. 3 Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
  4. 4 El fuego arrasa León: cinco incendios de nivel uno de peligrosidad en la provincia
  5. 5 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  6. 6 Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
  7. 7 El pueblo de León con nueve contenedores para 13 habitantes y sin camión que recoja la basura
  8. 8 El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital
  9. 9 Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana
  10. 10 Bomberos de León intervienen dos veces para sofocar un incendio en Villacedré

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos

El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos