Pabellón inaugurado en el verano de 2024 en León.

El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle

Los problemas de calefacción vienen afectando al desarrollo de diferentes pruebas deportivas y la incidencia ha sido reconocida por el Ayuntamiento

Rubén Fariñas

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:17

Un entrenamiento conjunto de varios colegios de la ciudad de León levantó las quejas de los familiares que acudieron al nuevo pabellón de Puente Castro a finales del mes de noviembre.

La niñas que participaron en el ejercicio de gimnasia rítmica sufrieron, al igual que el público, unas frías temperaturas que complicaban la práctica deportiva.

Así lo han trasladado a Leonoticias, destacando que se trate de la instalación más moderna de la ciudad, abierta al público en junio de 2024, y que carece de un efectivo sistema de calefacción.

Uno de los padres ha narrado que acudieron a las 12 de la mañana para presenciar el entrenamiento y «hacía dentro el mismo frío que fuera». Esta actividad estaba encajada en la programación de Escuelas Deportivas Municipales, por lo que no dudo en poner una queja al Ayuntamiento de León, que confirmaba los problemas con el sistema de climatización del pabellón de Puente Castro. «Es una vergüenza que ocurra esto y que sabiéndolo lleven a niñas pequeñas a pasar media mañana en un lugar helador».

La protesta tuvo la correspondiente respuesta por parte del director de las escuelas en la que daba la razón a las quejas de los padres.

El coordinador acudió al pabellón el sábado pasado y tras unos minutos en su interior comprobó que el frío era «excesivamente incómodo» y que afectaba «no sólo al confort».

Además, justificaba la decisión de trasladar la actividad a Puente Castro por motivos puramente deportivos, en cuanto a grada y espacios, tras habérseles asegurado que la calefacción funcionaría. «Lamentablemente, no fue así».

En el escrito, además, se confirma que no existe certeza de que el problema pueda ser resuelto y que el pabellón tenga calefacción este invierno, por lo que ya se avanza que la exhibición navideña de gimnasia rítmica se desarrollará en el pabellón Margarita Ramos de León, «que si va a poder reunir las condiciones de temperatura adecuadas».

