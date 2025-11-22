Las noticias imprescindibles de este sábado 22 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

1 Accidente Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino

La mina vuelve a sacudir a la provincia de la peor manera posible. En la tarde de este viernes se han registrado dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, dentro de la vecina Asturias. Un nuevo accidente minero que se ha llevado por delante la vida de, al menos, dos trabajadores, uno de ellos de Caboalles, localidad perteneciente al municipio de Villablino, tal y como han confirmado a este medio desde el Ayuntamiento del municipio afectado.

2 Tiendas tradicionales Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León

El mítico Elvis que durante décadas fue uno de los personajes más fotografiados de la calle Ancha; el sonido de las campanas al atravesar la puerta tras fijarse en el escaparate con una familia de enormes osos polares en movimiento; el olor a incienso en el interior; los pendientes, pulseras, collares y anillos de plata que han vestido a tantas generaciones de leoneses y leonesas. Gnomos, una de las tiendas más emblemáticas de la calle que vertebra León, pone punto y final a una historia de 41 años.

3 Tragedia familiar El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida

Cuando parecía que ningún dolor podía revivir el sufrimiento que rompió al pueblo de Villablino en el mes de marzo, una nueva tragedia en la mina nos recuerda la dureza y la crueldad del trabajo en las cuencas. El derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, se cobra otras dos víctimas mortales en Asturias, siete en lo que va de año tras la tragedia de Cerredo. Y seis de ellos, naturales de la provincia de León.

4 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León

Resulta curioso que el nombre más elegido para poner nombre a las niñas nacidas en León durante 2023 no esté en la lista de los diez favoritos de 2024. Valeria, ha pasado de encabezar la lista a no aparecer entre las más elegidas en un camino inverso al que ha vivido Martina, que en 2023 no aparecía en la lista y en 2024 la comanda, seguida de cerca por Lucía y Vega, que escalan posiciones de un año a otro.

5 Polémica La misa franquista de León tuvo «simbología política» y «propaganda falangista»

La polémica misa celebrada este 20 de noviembre en León, en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el 89 del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, ha vuelto a ser foco de las críticas, en este caso contra la Diócesis de León, por permitir un acto «de exaltación franquista».

6 Temporada de esquí Los 15 centímetros de nieve en las estaciones son «insuficientes» para abrir la temporada

«Está nevando. Empezó el jueves y se va notando. Tendremos unos 15 centímetros de nieve». Ese era el parte con el que amanecía la estación invernal de San Isidro este viernes 21 de noviembre. Una primera toma de contacto remonte-nieve que es «insuficiente» para mirar con optimismo al próximo 1 de diciembre, fecha fijada para la apertura de la temporada de esquí en la provincia.

7 Heladas Varias zonas de León tiritan de frío y rozan los -10 grados esta madrugada

La provincia al completo ha vivido una madrugada para tiritar. Las bajas temperaturas han dado la vuelta al termómetro y se han quedado en bajo cero en cada localidad leonesa. Los datos obtenidos este 22 de noviembre sitúan, según Aemet, los puertos de Leitariegos, Pajares y Lagunas de Somoza como las zonas más frías, con entre -6,3 y -6,4 grados, todos ellos con altitudes superiores a los 1.000 metros.

8 Campo Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León que «no abandone» a los ganaderos de leche de la zona de Omaña y Babia. Así se refirió el secretario de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Víctor Diez, que puso de manifiesto que esta situación sigue afectando a los ganaderos de estas comarcas después de «un incumplimiento más» de la institución autonómico en cuanto sigue sin sacar la línea de ayudas especifica para paliar el coste que supone el transporte de la leche.

9 Deportes Debacle del Abanca Ademar en su visita del colista

Parecía encaminada la victoria del Abanca Ademar cuando, tras pasar por vestuarios, la defensa mantuvo la solidez mostrada en la primera mitad y el ataque aceleró hasta poner una ventaja de cinco tantos en el marcador. Sin embargo, como si después de ese momkento le hubieran dado al botón de apagar, el conjunto marista se desplomó, cayó en el juego de un Guadalajara llevado en volandas por su afición y acabó salvando el empate en un encuentro cuyo final pudo ser aún peor (26-26)

10 Llega la Navidad Santo Domingo ya luce para probar su encendido navideño

León ya tiene casi todo preparado para recibir a la Navidad. Los soldados custodian San Marcelo, los ramos leoneses están desplegados por diferentes barrios y las luces cuelgan de las fachadas.