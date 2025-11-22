leonoticias - Noticias de León y provincia

Paraje de Prado Veneiro, en León.

Varias zonas de León tiritan de frío y rozan los -10 grados esta madrugada

El intenso frío congela gran parte de la provincia con mínimas que en la capital se quedaron en los 3,8 bajo cero durante la mañana

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:29

La provincia al completo ha vivido una madrugada para tiritar. Las bajas temperaturas han dado la vuelta al termómetro y se han quedado en bajo cero en cada localidad leonesa.

Los datos obtenidos este 22 de noviembre sitúan, según Aemet, los puertos de Leitariegos, Pajares y Lagunas de Somoza como las zonas más frías, con entre -6,3 y -6,4 grados, todos ellos con altitudes superiores a los 1.000 metros.

En otras zonas de la provincia tampoco han conseguido escapar del frío. En El Bierzo, que suele ser más 'cálido' que el resto, se han quedado entre dos y tres grados negativos durante las primeras horas de este sábado; mientras que en Posada de Valdeón casi llegan a los cinco bajo cero, hasta los seis negativos se fueron en Cubillas de Rueda y -3,8 sufrieron en la capital leonesa a las 8 de la mañana, según los medidores de la Agencia Estatal de Meteorología.

La apuesta del frío la redobla Noromet con su red de estaciones por el noroeste peninsular, instaladas en parajes con diferentes condiciones meteorológicas que la Aemet.

La asociación señala que en la provincia de León se rozaron los diez grados bajo cero durante la madrugada en varios puntos.

De nuevo fue Prado Veneiro, el paraje que habitualmente se lleva el primer puesto, y que hace unos años llegó a los -30, quien se llevó la palma con -9,9 grados; muy cerca estuvo Cubillas de Arbas, con -9,8.

Un grado por debajo de los anteriores tuvieron en Villaceid y Lugueros, mientras que rozaron los ocho negativos en Portilla de la Reina e Isoba.

