Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino

El accidente se ha producido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea

La mina vuelve a sacudir a la provincia de la peor manera posible. En la tarde de este viernes se han registrado dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, dentro de la vecina Asturias. Un nuevo accidente minero que se ha llevado por delante la vida de, al menos, dos trabajadores, uno de ellos de Caboalles, localidad perteneciente al municipio de Villablino, tal y como han confirmado a este medio desde el Ayuntamiento del municipio afectado.

El hundimiento se ha producido a kilómetro y medio de la entrada y hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia y la Brigada de Salvamento Minero.

Poco más se sabe de la identidad de las personas fallecidas, aunque que uno es de la provincia de León también lo confirmó el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que este viernes por la tarde, durante el acto organizado por su partido en Salamanca, informó de que uno de los dos mineros fallecidos en el accidente de Cangas del Narcea era vecino del municipio leonés de Villablino.

La mina vuelve a dejar su peor cara con dos fallecidos tras un derrumbe. Se trata de Anilson Soares de Brito, nacido en Cabo Verde, vecino de Villablino y que había perdido a su hermano en un accidente minero en 2007, en La Escondida (Caboalles de Arriba). La segunda víctima es Óscar, un vecino de Cangas del Narcea.

"Roto de dolor"

"Mi corazón está con el minero fallecido y su familia, así como sus amistades y compañeros de trabajo. Roto de dolor y os envío todo mi cariño, en este terrible momento", aseguraba el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, al conocerse que había un fallecido.

También mostraba su pesar por el accidente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien señalaba en redes sociales que estaba "consternado por el trágico derrumbe en la explotación minera" y mostraba su apoyo a la comunidad vecina poniéndose a "su disposición, para ayudar en todo lo que requiera".

Mañueco finalizaba asegurando que "no existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros".

Un techo de carbón se vino abajo

El aviso llegó al Centro de Emergencias del 112 a las 16:58 horas, informando de un hundimiento de terreno y dos mineros a los que no se lograba localizar. El accidente tuvo lugar a una distancia de un kilómetro y medio de la entrada. Según las primeras informaciones, sería un techo de carbón el que se vino abajo, en la zona de la rampla, entre la segunda y la tercera planta.

De inmediato se activó el protocolo de busqueda y la angustia en el concejo. Familiares, trabajadores que descansaban y vecinos se fueron arremolinando en las proximidades de la instalación. Cuando el teléfono le sonó a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, no hubo conflicto laboral que se interpusiera; aunque los integrantes de la misma habían dimitido en bloque el jueves tras acumular 9.000 horas impagadas, volvieron a sus uniformes para ayudar.

A las 18.18 la Brigada de Salvamento llegaba a la zona e iniciaba la intervención. Las labores de retirada de material eran delicadas, había que actuar rápido pero sin exponerse ni causar riesgo a quienes podías estar al otro lado del derrumbre. La espera se hacía eterna fuera.

Alrededor de las ocho se confirmó el peor pronóstico, recuperando el primer cuerpo sin vida y localizando el segundo.

Segundo accidente mortal del año

Un año negro para la provincia leonesa y más concretamente para la comarca de Laciana. El pasado 31 de marzo, cinco mineros perdían la vida en una explosión de grisú en el pozo de Cerredo, en la localidad asturiana de Degaña. Los cinco fallecidos eran naturales la provincia leonesa. Cuatro de los mineros fallecidos eran de Caboalles de Abajo, Sosas de Laciana, Villaseca de Laciana y Orallo. El quinto, natural de Torre del Bierzo.

La Guardia Civil confirmaba en aquel momento que el motivo del accidente ocurrido en Degaña fue «una explosión dentro de una galería, supuestamente por el gas grisú contenido en su interior».