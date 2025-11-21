La misa franquista de León tuvo «simbología política» y «propaganda falangista»
Militantes Socialistas denuncian que se repartieron panfletos de un partido de ultraderecha y que se rezo «expresamente» por Francisco Franco y Primo de Rivera
León
Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:57
La polémica misa celebrada este 20 de noviembre en León, en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el 89 del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, ha vuelto a ser foco de las críticas, en este caso contra la Diócesis de León, por permitir un acto «de exaltación franquista».
Así lo denuncian Militantes Socialistas para criticar el componente político, «con numerosos testimonios y pruebas», que señalan que en Santa Marina 'la Real' se celebró una misa «de carácter político».
Durante la ceremonia, presidida por el sacerdote Jesús Calvo, se rezó «expresamente» por Francisco Franco, José Antonio y por los caídos por la patria. «Estas referencias forman parte de la simbología política del franquismo y no pueden considerarse un acto religioso neutral», exponen.
Del mismo modo, insisten, al finalizar la misa, se repartió entre los asistentes un panfleto de Falange Española y de la J.O.N.S., partido de ideología ultraderecha, que fue entregado «de forma generalizada» y cuya distribución se entiende como «propaganda falangista» en torno a un evento religioso y católico. «Evidencia que no se trata de una simple celebración litúrgica, sino de un acto ideológico organizado y tolerado en un espacio religioso».
Por todo ello, reclaman a la Diócesis de León que no contribuyan «al blanqueo» de este tipo de actos y denuncian que se celebrase un año más «bajo su amparo».