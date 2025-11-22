Los nombres más elegidos para recién nacidos en León Los datos de 2024 reflejan que los favoritos de 2023 no repiten aunque algunos se quedan en un podio con pocas novedades durante los últimos años

Alberto P. Castellanos León Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:18

Resulta curioso que el nombre más elegido para poner nombre a las niñas nacidas en León durante 2023 no esté en la lista de los diez favoritos de 2024. Valeria, ha pasado de encabezar la lista a no aparecer entre las más elegidas en un camino inverso al que ha vivido Martina, que en 2023 no aparecía en la lista y en 2024 la comanda, seguida de cerca por Lucía y Vega, que escalan posiciones de un año a otro.

Emma, Sofía, Daniela, Mia y Julia también aparecían entre los diez nombres más comunes para denominar a las nacidas en León, aunque este último nombre ha pasado de la cuarta a la décima plaza. Nuevas incorporaciones a esta lista son Paula y Jimena, que desplazan a Celia y Alba.

También hay cambio de líder en el caso de los niños nacidos en León durante 2024. Mateo se destaca como el favorito, superando a Martín que pasa de encabezar la lista a estar en segunda posición con Leo, que sigue avanzando en la clasificación desde hace años. Detrás del podio están Lucas y Enzo, otros clásicos en este 'top 10'.

En esta lista de elegidos entran varios nombres que no estaban en 2023 como Daniel, Álvaro y Bruno; que desplazan a Pablo, Gael y Oliver. Por contra, sí que se mantienen Hugo y Adrián.

Atendiendo a los números, también se observa aquí el descenso en la tasa de natalidad en León ya que en 2024 el nombre de niño más elegido -Mateo- lo es con 35 recién nacidos, mientras que hace un cuarto de siglo, en 1999, le habría valido para ser la décima opción ya que hay otros nueve nombres con más pequeños designados con otros, como David con 73.

Lo mismo ocurre con las niñas. A finales del siglo pasado, en 1999, nacieron 78 pequeñas con el nombre de María, que comandaba una clasificación que cerraba Marina -en décima posición- con 31. Lejos están las 21 Martina que encabezan la lista del pasado 2024.