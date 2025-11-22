leonoticias - Noticias de León y provincia

Ganado de leche en la provincia.

Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna

Desde UPL reclaman a la Junta que ponga en marcha la línea de ayudas comprometida con el sector para paliar el gasto del transporte

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León que «no abandone» a los ganaderos de leche de la zona de Omaña y Babia. Así se refirió el secretario de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Víctor Diez, que puso de manifiesto que esta situación sigue afectando a los ganaderos de estas comarcas después de «un incumplimiento más» de la institución autonómico en cuanto sigue sin sacar la línea de ayudas especifica para paliar el coste que supone el transporte de la leche.

Es por este motivo, que la formación leonesista acaba de registrar varias preguntas dirigidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para conocer cuando tiene prevista la Junta sacar esta línea de ayudas ya avanzada y publicitada en el mes de enero. De hecho, a una anterior batería de cuestiones de UPL, la institución autonómica aseguró que «la Junta de Castilla y León está trabajando en la búsqueda de soluciones para minimizar el riesgo de que esta situación se vuelva a producir en el futuro».

Lo cierto es que desde la formación leonesista se estuvo siempre al frente de la resolución de esta problemática a través del alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y de los representantes de UPL en las propias Cortes de Castilla y León reclamando a la Consejería de Agricultura y a la propia Dirección General de Producción Agropecuaria de la consejería la puesta en marcha de los mecanismos que fueran necesarios para lograr un final feliz.

Desde UPL han estado pendiente de que se cumplan todos los extremos del acuerdo y que los ganaderos afectados «tengan un precio justo por su leche e incluso, si es posible, que mejoren sus condiciones económicas». Por este motivo, insisten en que la Junta de Castilla y León saque la línea de ayudas prometida para paliar el coste del transporte de la leche para situaciones extremas como las que tienen los ganaderos de Omaña y Babia, «y que una vez más ha incumplido».

En este sentido, reclaman una solución a este problema, para evitar que leonesistas reafirmen «el abandono que sufre nuestro medio rural» por parte del gobierno del PP de la Junta de Castilla y León, «que nos llevará a un cierre de un sector tan estratégico como es el vacuno de leche en la montaña leonesa, tan necesario para fijar población y evitar el éxodo de los habitantes del medio rural».

