Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León

Ana G. Barriada León Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

El mítico Elvis que durante décadas fue uno de los personajes más fotografiados de la calle Ancha; el sonido de las campanas al atravesar la puerta tras fijarse en el escaparate con una familia de enormes osos polares en movimiento; el olor a incienso en el interior; los pendientes, pulseras, collares y anillos de plata que han vestido a tantas generaciones de leoneses y leonesas. Gnomos, una de las tiendas más emblemáticas de la calle que vertebra León, pone punto y final a una historia de 41 años.

Eloy Arévalo, padre de un negocio icónico especializado en los regalos y complementos, se jubila. Para conocer el origen de Gnomos hay que viajar en el tiempo y en el espacio. Concretamente a los años 80 en la calle La Rúa. Tras darle varias vueltas, Eloy, junto a su mujer, decidieron apostar por montar su propia tienda. Por entonces la pollería de Celestino García que hacía esquina en la calle quedaba en traspaso, y decidían «lanzarse al ruedo». El 24 de diciembre de 1984 la primera tienda de Gnomos abría en La Rúa.

De un nombre impronunciable a la suerte de salir en televisión

Recuerda Eloy cómo llamaba la atención el nombre de Gnomos -que pusieron en homenaje al libro que compraron al primero de sus hijos al poco de nacer-, y cómo muchos leoneses no sabían ni pronunciarlo. Aunque el negocio funcionaba bien, todo cambió un año después de abrir. «Nos tocó la lotería, porque a finales de 1985, cuando solo había de canales La 1 y La 2, lanzaron la serie de 'David el Gnomo'. Fue una publicidad brutal, aquello influyó mucho», sonríe al recordarlo el dueño.

Ver 21 fotos La tienda de Gnomos en la calle Ancha, un clásico de León.

Con esfuerzo, tesón, dedicación y muchas horas el negocio en pocos años la tienda creció y nacía la necesidad de apostar por un local más grande. Surgía la oportunidad de mudarse a la calle Ancha para ocupar un local donde solo había habido desde 1925 una tienda textil -de la familia Picón, que estuvo hasta 1968- y otra de electrodomésticos -Vialba-. En 1996 Gnomos abría en la columna de León y contaba con el respaldo de los vecinos.

El matrimonio reconvirtió el local de La Rúa, que quedó en manos de la mujer de Eloy, y que hoy en día es una de las sombrererías de caballero más reputadas y prestigiosas del noroeste de España. Los regalos y complementos de Gnomos pasaron a la calle Ancha, el hogar de la tienda los últimos 29 años.

Más de 40 años de trayectoria dan para miles de anécdotas en una tienda por donde han pasado tres generaciones de leoneses y leonesas... y también de famosos. Recuerda Eloy las dos horas que pasó el humorista de Martes y Trece, Millán Salcedo, en la tienda mientras León se cubría de nieve y donde encontró refugio para protegerse hasta la salida de su tren hacia Madrid. En el libro de visitas que conservan también la firma de actores locales como Carmelo Gómez, entre muchos otros.

«No me ha sido fácil decidir jubilarme porque va a hacer 41 años el negocio y lo hemos montado nosotros, pero a ver qué pasa. Todo tiene un principio y un final» Eloy Arévalo Propietario de Gnomos

En enero de 2026 la historia de Gnomos pondrá un punto y final con la jubilación de Eloy, un referente del comercio de proximidad y local de la ciudad. Con retrospectiva, asegura que una de las claves del éxito de la tienda ha sido los clientes. «El proyecto funcionó muy bien porque la gente de León y de la provincia respondió. Ha sido una pasada y hubo años impresionantes, con una gran acogida».

Lo cierto es que para el asturiano de nacimiento pero leonés de adopción no ha sido fácil tomar la decisión de jubilarse tras 41 años al frente de su propia tienda. «Lo hemos montado nosotros, no ha sido fácil decidirlo, pero a ver qué pasa, todo tiene un principio y un final», reconoce.

El edificio amarillo de la calle Ancha que en sus bajos preserva la tienda de Gnomos ya se está reformando para acoger apartamentos turísticos, siguiendo el signo de los tiempos en una ciudad que cambia pero que recordará siempre a su Gnomos particular.