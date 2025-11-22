leonoticias - Noticias de León y provincia

Prueba del alumbrado navideño.

Santo Domingo ya luce para probar su encendido navideño

La plaza que protagonizará el evento el próximo jueves ya está preparada para iluminar las fiestas en León

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

León ya tiene casi todo preparado para recibir a la Navidad.

Los soldados custodian San Marcelo, los ramos leoneses están desplegados por diferentes barrios y las luces cuelgan de las fachadas.

El principal reclamo, a expensas de lo que ocurra con la plaza Mayor y de Regla, volverá a estar en Santo Domingo.

Un árbol de 18 metros, con tirantes luminosos conectados a los edificios aledaños, ya reposa a la espera de convertirse este jueves, 27 de noviembre, en el centro de todas las miradas.

Este elemento de grandes dimensiones ya ha sido probado y funciona a la perfección. Todas las luces se pudieron ver encendidas durante la pasada madrugada para aquellos que se recogieron más tarde de lo esperado.

El árbol ha sido probado para comprobar que todo está listo para el encendido navideño -cuyo acto empezará a las 18:30 horas-.

En total serán más de 1,7 millones de luces led que se repartirán por más de un centenar de calles y plazas de todos los barrios y pedanías.

