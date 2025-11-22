El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida

Ana G. Barriada León Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

Cuando parecía que ningún dolor podía revivir el sufrimiento que rompió al pueblo de Villablino en el mes de marzo, una nueva tragedia en la mina nos recuerda la dureza y la crueldad del trabajo en las cuencas. El derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, se cobra otras dos víctimas mortales en Asturias, siete en lo que va de año tras la tragedia de Cerredo. Y seis de ellos, naturales de la provincia de León.

Porque la tragedia vuelve a cebarse con la comarca lacianiega que tras despedir en marzo a Ibán, Rubén, Jorge y Amadeo, ahora tiene que llorar la muerte de otro de los suyos, Anilson Soares de Brito, de 42 años. Natural de Cabo Verde pero vecino de Villablino, perdía la vida en la mina de Cangas del Narcea junto al asturiano Óscar Díaz, de 32 años.

Momentos después de conocerse el derrumbe en la mina asturiana, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, volvía a poner rumbo a la comunidad vecina para revivir los peores momentos de aquel trágico mes de marzo. Con el recuerdo de lo acontecido en Cerredo «muy reciente», estuvo hasta la madrugada en los exteriores de la mina hasta que sacaron los dos cuerpos.

Este sábado ya ha podido hablar con la familia de Anilson para ponerse a su disposición y ayudarles «en todo lo que podamos». Una ayuda más que necesaria para una familia que, lamentablemente, sabe bien qué es perder a un ser querido en la mina. «Es una familia tristemente marcada por los accidentes en la mina de personas muy jóvenes», recuerda Rivas. En 2007 Anilson perdía a su hermano en el accidente minero de La Escondida, en Caboalles de Arriba. «Es muy, muy duro», sentencia el edil.

El Ayuntamiento de Villablino decretará a lo largo de este sábado dos días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta en señal de respeto por las dos víctimas mortales de la última tragedia minera. Los detalles del funeral todavía se perfilan, pero probablemente el cuerpo de Anilson será velado en el tanatorio de la capital lacianiega.

Un accidente que «forma parte de la realidad de la mina»

Aunque el dolor es compartido, las circunstancias son diferentes a las de la mina de Cerredo, cuyas causas del accidente se siguen investigando. En el caso de la mina de Cangas, las autoridades aseguran que la mina cumplía con todos los permisos y tenía «todas las condiciones y las inspecciones pasadas». Un accidente el de este 21 de noviembre que «forma parte de la realidad de la mina, que es muy dura» y que recuerda que «la mina puede muchas veces más que los mineros».

El 2025 ha sido un año negro para León y su hermana Asturias. El 31 de marzo morían cinco mineros -cuatro lacianiegos y uno berciano- en la explosión de grisú del pozo de Cerredo en Degaña. Ahora, casi nueve meses después, Laciana tiene que llorar a otro de los suyos dejando «consternado» al pueblo leonés.