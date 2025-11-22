Los 15 centímetros de nieve en las estaciones son «insuficientes» para abrir la temporada

Rubén Fariñas León Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

«Está nevando. Empezó el jueves y se va notando. Tendremos unos 15 centímetros de nieve». Ese era el parte con el que amanecía la estación invernal de San Isidro este viernes 21 de noviembre. Una primera toma de contacto remonte-nieve que es «insuficiente» para mirar con optimismo al próximo 1 de diciembre, fecha fijada para la apertura de la temporada de esquí en la provincia.

En la Cordillera se mantienen «expectantes», confiando aún en que llegue más nieve durante los próximos días, y por ello ya han puesto a probar los nuevos cañones de nieve para comprobar que dan la talla.

La directora de San Isidro, Olga Álvarez, dibuja el panorama: «Está nevando con mucho viento, lo que deja zonas peladas y otras con acumulaciones. Las máquinas no pueden pisar las pistas hasta que haya una mayor densidad de nieve, al menos 30 centímetros, porque pueden levantarlo».

Con ese panorama, la estación se encuentra en «fase intermedia» y con «todo preparado» para poner en marcha el operativo y los trabajos de acondicionamiento si la meteorología hace un guió.

El pasado año no fue hasta el 13 de diciembre, con el puente perdido, cuando pudieron abrir y lo hicieron hasta 20 de abril gracias a la nieve artificial. Viendo la situación actual, en San Isidro se firma que la temporada arracase el primer día de los 126 estipulados de explotación. Además, se pone en valor que, tras finalizar el periodo de prepago de los forfaits, la «fidelidad» de los esquiadores, especialmente asturianos y leoneses, que han mantenido cifras «muy similares» a la temporada anterior.

Los 15 centímetros actuales no permiten todavía el pisado, el movimiento de nieve, vesir las pistas, colocar la señalización el balizamiento. Los cañones están operativos, pero el viento tan fuerte impide que asiente sobre el terreno.

Más contundente se ha mostrado el diputado de Turismo y responsable de las pistas de esquí. Octavio González reconoce que la perspectiva, a corto plazo, «no es buena» y que lo que hay es «insuficiente» para abrir la temporada en fecha. «Nos decían que iban a caer 80 centímetros, pero la realidad es otra», lamenta, por lo que el 1 de diciembre ni San Isidro ni Leitariegos estarán en condiciones de acoger a los primeros esquiadores.

Tampoco quiere hacer de meteorólogo porque, reconoce, «nieva cuando nieva» y solo puede garantizar que está «todo preparado» para abrir las pistas lo antes posible. «Han caído tres dedos y necesitamos un mínimo de espesor para que la pisapistas no saque solo piedras. Es necesaria una primera nevada real, pisarla y compactarla, preparar con nieve artificial y que se mantenga con frío».

Inversiones y novedades para este año

Las inversiones desde la pasada temporada se han centrado este año en Leitariegos.

En San Isidro los esquiadores encontrarán «poca novedad» más allá de la habitual revegetación de pistas con toneladas de hierba que permite un mejor agarre al suelo. También habrá un 'photocall' en la zona alta de Cebolledo; y una silla con otro 'photocall' en el alto de Requejines. Pendientes quedan la preparación de los pliegos del proyecto de innivación que sirva para ampliar los días de apertura, aunque todavía está «muy verde» y no se encuentra preparado.

En Valle de Laciana hay «una modernización y mejora considerable» con la ampliación de la balsa -que el año pasado no funcionaba y eso impidió abrir más tiempo-, la mejora de las pistas y un incremento a prácticamente toda la estación del sistema de innivación.

Y, de cara al próximo presupuesto, dos nuevas pisapistas, una para cada estación, estarán preparadas para actuar. «El esfuerzo económico es importante. Hay que estar agradecido».

Por ello, el diputado invita a la reflexión ante las quejas de los últimos años y recuerda que en el último ejercicio las estaciones se han llevado 4,5 millones, en detrimento de otros sitios de la provincia que también acumulan necesidades.

«Se está invirtiendo en una zona que no es rentable para la institución, pero entendemos que supone un impulso para la montaña; me sorprende que haya quejas», finaliza.