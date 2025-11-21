Debacle del Abanca Ademar en su visita del colista

Borja Pérez Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Parecía encaminada la victoria del Abanca Ademar cuando, tras pasar por vestuarios, la defensa mantuvo la solidez mostrada en la primera mitad y el ataque aceleró hasta poner una ventaja de cinco tantos en el marcador.

Sin embargo, como si después de ese momkento le hubieran dado al botón de apagar, el conjunto marista se desplomó, cayó en el juego de un Guadalajara llevado en volandas por su afición y acabó salvando el empate en un encuentro cuyo final pudo ser aún peor (26-26)

Guadalajara Nico García; Juan Jodar (1), Ahmed El Khouga (6), Martín Ganuza (5), Marcos Dorado (1), Gonzalo Velasco (2), Fabio Chiuffa (7) -siete inicial-; Jorge Blanco, Santi Simón, Álvaro Sánchez, Diego Vera (1), Dániel Fekete, Joan Blanco (3), José Luis Román, Dani Calvo y David Vladić 26 - 26 Abanca Ademar Barkhordari, Darío Sanz (2), Lindqvist (1), Miñambres (1), Benites (3), Wasiak (1), Gonzalo Pérez Arce (9) -siete inicial-; Álvaro Pérez, Rodrigo Pérez (2), Rubén Rozada (), Sergio Sánchez (3), Adrián Fernández (1), Zapico, Samu Sáiz (1), Edu Fernández (2), Alberto Martín () y Albizu Parciales 1-3, 3-5, 6-7, 6-8, 6-9, 10-12 -descanso-; 11,13, 13-17, 16-20, 21-20, 24-22, 25-26 -final-.

Árbitros Rosendo López y Friera Cavada. Excluyeron a Chiuffa, Jodar, Dorado y Fekete (2) por parte de Guadalajara y a Lindqvist y Adrián Fernández por parte del Abanca Ademar.

Incidencias Pabellón David Santamaría. Jornada 10 de la Liga Asobal.

Llegaba el Abanca Ademar espoleado al encuentro tras la victoria europea, pero manteniendo todavía en su retina las dos últimas derrotas en liga, sobre todo la que resultó más dolorosa en Huesca. Esto serviría, en todo caso, para evitar cualquier exceso de confianza por la situación clasificatoria que mantiene al Guadalajara en la última plaza de la liga.

No hay partido fácil y así se exhibio del inicio. Dani Gordo desplegó su artillería a pesar de venir de jugar hace tres días, a sabiendas de la importancia de sumar un triunfo lejos del Palacio. El encuentro comenzó como suele ser habitual, con dos paradas iniciales de Saeid -una en los siete metros- para permitir que fuera el Abanca Ademar por medio de Lindqvist quien abriera el marcador.

Partido cerrado

No estuvo muy acertado el conjunto leonés en sus combinaciones ofensivas, pero lo contrarrestaba con una buena defensa, a través de la cuál consiguió tomar el mando desde el principio (1-3). Empezó a calibrar su mira el máximo goleador de la liga, Gonzalo Pérez Arce, ayudado por el lanzamiento exterior de Lindqvist, quizás lo que más echó en falta el equipo durante su lesión (4-7).

La primera mitad, en líneas generales, estuvo muy trabada, con las defensas imponiéndose a unos ataques por momentos precipitados y con Saeid destacando bajo palos además de un Gonzalo que se mantuvo en sus tanteadores habituales -5 goles en el primer tiempo-.

Con el Abanca Ademar en inferioridad numérica, el partido atravesó un tramo de menos movimiento en el luminoso, hasta que se retomó la igualdad en la pista y los de Dani Gordo recobraron su renta (6-9) mientras Guadalajara se mantuvo más de trece minutos sin conseguir batir la meta de Saeid.

Al descanso se iría el equipo ademarista por delante (10-12) tras un final con mayor actividad goleadora y, sobre todo, mucho protagonismo arbitral que enfadó a la grada local. Tras el paso por vestuarios, el Abanca Ademar mantuvo su solidez en defensa y aceleró en ataque, poniendo un margen de cuatro tantos (11-15).

A partir de esa renta intentaría encarrilar su victoria el equipo ademarista, manteniéndose ante el 13-18, cuando el guion cambió por completo. A través de unos minutos de auténtica exhibición de Ahmed Elkhouga, Guadalajara firmó un parcial 4-0 para empatar y obligar a Dani Gordo a frenar la sangría (20-20).

Empate... y gracias

Ya con un pabellón alcarreño muy enchufado y sin ventaja ademarista, incluso poniéndose por debajo por primera vez en el partido, el escenario pasó a ser el peor posible. El conjunto visitante estaba completamente bloqueado, mientras que los locales, con fabio Chiuffa también muy enchufado, seguían asestando uno y otro golpe ante una defensa totalmente fracturada (22-20).

Optó Dani Gordo, como en el último duelo europeo, por la defensa 5-1 con Sergio Sánchez en el adelantado en busca de intentar conseguir el mismo éxito. Así llegarían al empate en el último minuto, con posesión para los alcarreños que pudieron hacer mayor la herida, aunque finalmente todo quedó en tablas tras una segunda parte para olvidar.