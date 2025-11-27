Las noticias imprescindibles de este jueves 27 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo

Un juzgado condena a la Junta de Castilla y León a pagar por no asumir los daños pese a haber sido alertada del ataque.

2 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad

Este popular local de la Palomera ya tiene preparado el montaje que obligará a cortar la calle ante la masiva afluencia de público.

3 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes

El informe oficial publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración revela las grandes diferencias salariales entre los más de 200 municipios de la provincia.

4 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros

Un bajo con sótano en la capital y una vivienda con parcela en una urbanización del alfoz salen a subasta por el Juzgado de Primer Instancia de la capital.

5 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos

Cientos de leoneses desempleados se dieron cita este jueves para las jornadas de 'Conexión hostelería' convocadas por el Ecyl en la capital de la provincia.

6 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%

Como ejemplo ponen la autorización de un pago de 1.000 litros de 'adblue' a 2,66 euros, cuando el precio de mercado no alcanza el euro, por lo que piden la dimisión del concejal o irán a Fiscalía.

7 Qué hacer el fin de semana en León: encendidos navideños, ExpoJoven y Barry B

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con conciertos, ferias gastronómicas y la llegada de la Navidad a muchas localidades.

8 Un fallo en los semáforos de Santa Ana crea el caos a primera hora de la mañana en León

Los conductores se han visto sorprendidos por el apagón de todos los semáforos de esta zona.

9 El Belén de 65 metros cuadrados que ya se puede ver en Casa de Carnicerías

Más de 300 piezas completan este nacimiento expuesto en la plaza de San Martín de la capital leonesa.

10 El panadero berciano que elevó su roscón entre los mejores de Castilla y León

Su obrador ha sido reconocido con el premio Miga de Oro y se ha situado entre las 80 mejores panaderías de España.

Temas

Las noticias imprescindibles del día