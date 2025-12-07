Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje» De las 760 personas convocadas en el Ecyl el último jueves de noviembre en León, se presentaron alrededor de 300 y más de un centenar de los presentes se fueron sin hacer entrevistas

Borja Pérez Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

La reciente jornada de entrevistas exprés organizadas por el sector hostelero ha dejado una fotografía clara de la situación laboral actual que se vive en León: hay puestos de trabajo, las empresas en muchos casos necesitan personal y el verdadero problema es que, en muchos casos no hay suficientes candidatos realmente dispuestos a trabajar.

Desde la gerencia de la Asociación de Hostelería de León, Paula Álvarez explica que solo en este proceso se ofertaron cerca de 40 puestos en Ponferrada y 90 en León, una cifra que evidencia que la demanda por parte de las empresas no es el principal obstáculo. Sin embargo, la respuesta por parte de los convocados no fue tan positiva como se esperaba, sobre todo en lo referido a la capital leonesa.

Ponferrada supera en asistencia

En Ponferrada se convocó a unas 740 personas desempleadas, de las cuales 487 acudieron, según los datos manejados por la Asociación de hosteleros. La participación fue alta, aunque no todo lo efectiva que se esperaba: a pesar de la asistencia, un número relevante de candidatos no llegó a hacer entrevista, ya fuera por falta de interés o por no ajustarse su perfil a las ofertas disponibles.

Aun así, las empresas presentes -entre siete y ocho- pudieron realizar alrededor de 300 entrevistas en una sola mañana, lo que confirmó la eficacia del formato exprés para agilizar los procesos de selección.

Menos afluencia y un ¿problema?

La jornada celebrada en León mostró un contraste notable. Allí, aunque se convocó a 760 personas, solo 300 asistieron, y de ellas más de un centenar se marcharon sin realizar la entrevista.

Una de las posibles causas, explica Paula, podría ser la ubicación del evento: «No sabemos si el mayor problema fue la ubicación. El espacio era perfecto, pero estaba en San Andrés del Rabanedo. Aunque entiendo que, si alguien quiere trabajar, debería darle igual». Aun así, insiste en que «quien quiere trabajar, se desplaza», y lo sostiene reconociendo que se desplazó gente de zonas como La Bañeza, Valdevimbre, Valencia de Don Juan o Astorga.

Según señala la gerente, la ausencia de entrevistas también puede deberse a que se trata mayoritariamente de personas inscritas en el ECYL que «están obligadas a acudir cuando son convocadas», pero luego «otra cosa es que realmente quieran escuchar las ofertas de trabajo».

Una herramienta útil para las empresas

Pese a estas dificultades y a que la participación no fue toda la esperada, el balance empresarial es «muy positivo». Las compañías valoran que en tan solo dos o dos horas y media pudieran entrevistar a una media de 20 candidatos por puesto, lo que acelera la selección respecto a los métodos tradicionales.

El formato exprés también facilita a los empresarios a la hora de distinguir rápidamente entre perfiles adecuados y no adecuados, permitiendo avanzar con quienes muestran motivación real y se ajustan a lo requerido por la empresa. De hecho, a falta de los datos finales, desde la Asociación de Hostelería entienden que «la mayoría de vacantes se están cubriendo en León, quizás no con la profesionalidad ideal, pero dentro de nuestros asociados estamos más o menos bien»

Voluntad de repetir

Tanto las empresas como el Ecyl también valoran muy positivamente esta iniciativa, que consideran «dinámica, ágil y eficaz» para conectar a demandantes de empleo con el sector hostelero, uno de los que más dificultades tiene para encontrar personal.

La organización ya plantea repetir la experiencia, convencida de que, pese a la desazón que provoca comprobar el desinterés de parte de los convocados, las entrevistas exprés están demostrando ser una herramienta clave para cubrir vacantes de manera rápida y detectar perfiles que realmente quieren trabajar.