Contraste en la hostelería de cara a Navidad: del «no está siendo lo esperado» al «estamos hasta arriba»

Con la llegada del mes de diciembre, la hostelería afronta uno de sus momentos más álgidos de todo el año por las cenas de empresas y las múltiples celebraciones que se llevan a cabo durante estas fechas tan señaladas.

En este año, la hostelería afronta una nueva campaña de Navidad con un escenario un tanto desigual. En primer lugar, la Asociación de Hostelería reconoce un arranque más «parado» de lo habitual y una «anticipación menor» en las reservas respecto a años anteriores, pero numerosos establecimientos consultas por este medio ya rozan el lleno, han ampliado turnos e, incluso, confirman un nivel de demanda superior al de campañas pasadas.

Cautela en la asociación

Desde la asociación señalan que, por ahora, «poco se puede hablar más que de expectativas». El ritmo de reservas «está bastante parado» y no se percibe la anticipación habitual: «Creemos que la gente está esperando hasta el último momento porque no vemos tanta anticipación como otros años», explican.

La situación no solo afecta a los restaurantes: comercios que preparan cestas de Navidad y distribuidores también reconocen que no ven movimiento adelantado.

«Es muy pronto para poder decir cómo va a ir la campaña. El comentario general es que de momento no está siendo lo esperado, pero es pronto», destaca.

La visión de los restaurantes

En los restaurantes, sin embargo, la situación es muy distinta. El Restaurante Bitácora asegura estar «prácticamente todo completo», especialmente durante los fines de semana, teniendo que habilitar espacios que inicialmente no estaban previstos. En su caso, ofrecen cuatro menús que van de 40 a 55 euros, todos ellos con una alta demanda para comidas y cenas de empresas y grupos.

La Bodega del Húmedo se suma al grupo de restaurantes que viven un diciembre cargado de reservas. Preparan menús de grupo a partir de 8 personas, con precios de 39, 44 y 49 euros, y aseguran que la demanda es muy elevada: «Estamos hasta arriba, mejor que el año pasado te diría».

La Bodega Regia, por su parte, destaca que sigue la tendencia de otros años, «pero aún con más demanda». Sus menús, entre 35 y 70 euros, incluyen propuestas especiales de Nochebuena y Nochevieja, muy solicitadas. Admiten, además, que en diciembre cuentan con unos 15 días completamente bloqueados por lleno total. Pero una de las claves que subrayan es el comportamiento inusual del mes anterior: «El mes de noviembre, este año ha sido exagerado; cada año es más parecido a diciembre». También han detectado un incremento del gasto medio: «Dentro de lo comedido, ha aumentado algo el nivel de gasto». Y señalan una tendencia que se arrastra desde la pandemia: «Hemos notado mucho más consumo».

El Grupo LaMayor confirma igualmente que la campaña navideña ha comenzado con fuerza. Ofrecen menús «desde 29€ hasta 49€, con diferentes estilos adaptados a todos los bolsillos y dependiendo de cada uno de los restaurantes del grupo». En cuanto a la ocupación, señalan un comportamiento desigual según el día: «En fechas clave como el puente y fines de semana estamos completos y con mucha demanda; entre semana y días laborales sí que se nota menos afluencia».

La hostelería llega así a diciembre con dos realidades coexistiendo: la prudencia de un sector que aún no ve las reservas adelantadas de otros años y, al mismo tiempo, restaurantes que viven llenos totales, más gasto y una demanda que en algunos casos supera con holgura la del año pasado.

