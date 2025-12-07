leonoticias - Noticias de León y provincia

Lugar donde se produjo el siniestro.

Un herido tras chocar su coche con una vaca en una nacional de León

El varón tuvo que ser atendido por los servicios médicos, permaneciendo consciente tras el accidente

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:46

Comenta

La carretera que vertebra el sur de León ha registrado un accidente con un vehículo y un animal de grandes dimensiones implicados.

Según ha alertado la sala de Emergencias 112, una llamada advertía de un siniestro en la N-630, en el tramos entre León y Benavente, a la altura del término municipal de Ardón, en el kilómetro 166.

El aviso se produjo a las 13:18 horas en esta carretera para la que recientemente ha sido anunciada una completa rehabilitación.

Se trataba de una colisión de un turismo contra una vaca, sin heridos.

Desde el 112 han dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico.

Posteriormente, los agentes han solicitado asistencia para el conductor del vehículo, un varón de 45 años, consciente, y en principio herido leve.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Sacyl para atender al herido.

