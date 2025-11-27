Qué hacer el fin de semana en León: encendidos navideños, ExpoJoven y Barry B La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con conciertos, ferias gastronómicas y la llegada de la Navidad a muchas localidades

Encendido de luces en León

La Navidad llega este jueves -sí, en noviembre- a la ciudad de León con el tradicional encendido navideño. A las 18:30 horas en la plaza de Santo Domingo se activará el botón que iluminará la ciudad de colores navideños. El encendido del bar Azaila, ya otro clásico de la navidad en la capital leonesa, se celebra el viernes y contará de nuevo con al presencia del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Navidad en Astorga

Un día después que en León ciudad, las luces de Astorga se encenderán a las 19:30 horas en la plaza Mayor en un acto que marca el inicio de las fiestas y que contará con actividades, música en directo y otras sorpresas.

ExpoJoven

La Concejalía de Juventud de León organiza una nueva edición de ExpoJoven para celebrar su 35 aniversario. Se ha elaborado una programación llena de novedades y con un gran reto por delante: ocupar todo el Palacio de Exposiciones de León y organizar la mayor ExpoJoven hasta la fecha, con la participación de 88 entidades, 4 presentaciones y casi un centenar de actividades.

Concierto de Barry B

Es uno de los artistas del momento en España y este jueves 27 de noviembre llega a León. Barry B, conocido por colaborar, entre otros, con Aitana, actúa en Espacio Vías dentro del ciclo de Vibra Mahou a las 22:00 horas.

También en Espacio Vías y también el jueves actúade la mano de Cadena 100 y la concejalía de Juventud el grupo Bombai, que ya visitó León ahce unas semanas para formar parte del Hallowindie. Su concierto será a las 20:00 horas.

Manolo Cadenas, Hijo Predilecto

El 28 de noviembre tendrá lugar el acto de nombramiento de Hijo Predilecto de Valdevimbre y entrega del diploma a Manolo Cadenas. El acto se llevará a cabo en el salón de actos del Centro Cívico Municipal a las 12:00 horas.

Presentación del cortometraje Solo Deus

La leonesa Bea del Pozo presenta este viernes 28 de noviembre su cortometraje Solo Deus en la Sala 200 del Colegio Maristas San José a las 20:00 horas. Un trabajo que realizó como tesis final de su máster de producción y dirección de cine en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles. La entrada es libre hasta completar aforo.

Feria agroalimentaria de Sariegos

El domingo 30 de noviembre de 2025 tendrá lugar la octava edición de la Feria Agroalimentaria de Sariegos, en la que empresas y productores de todos los rincones de León muestran sus productos gastronómicos y artesanales. La cita contará con catas, degustaciones, concurso de cortadores de jamón y animación musical.

Un ex de Izal en León

Alberttinny presenta en directo su nuevo proyecto en solitario bajo el título 'Kintsukuroi'. Alberto Pérez, ex guitarrista de la banda indie Izal, triunfa en su nueva aventura como compositor e intérprete. Será este viernes 28 de noviembre en El Gran Café de León a partir de las 21:00 horas.

Aires flamencos en El Albéitar

Este jueves 27 de noviembre a las 20:30 horas el Teatro El Albéitar presenta el concierto de flamenco de Rocío Luna en la voz y David Caro a la guitarra.

Concierto por Santa Bárbara

El Auditorio Ciudad de León acoge este 27 de noviembre a las 19:00 horas un concierto en homenaje a Santa Bárbara, patrona del arma de artillería. Correrá a cargo de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), con sede en A Coruña.

Ciclo Híbridos

La novela y la cultura gótica son las protagonistas de una nueva edición del ciclo Híbridos que se celebra los días 27, 28 y 29 de noviembre bajo el título 'Un gótico para el siglo XXI' y reúne en León a expertos en esta temática que desgranarán aspectos como la literatura y la música gótica, el cine de terror, la novela gráfica o las reinvenciones del gótico desde el ámbito de la ciencia ficción, los videojuegos o el manga. Todas las actividades se desarrollarán en la Fundación Vela Zanetti.

Presentanción en San Feliz

Este jueves 27 a las 19:30 horas en la La Casona de San Feliz de Torío, la escritora y poeta Nerea Garrán presenta su nuevo poemario 'Nadie es visible sobre la tierra'. El libro ha sido publicado por Eolas ediciones dentro de su colección de poesía 'Aura'.

'Tiempo de mujeres'

La Biblioteca Pública de León acoge este viernes 28 a las 18:30 horas la presentación del libro 'Tiempo de Mujeres' de Ana Villanueva Fernández. Una propuesta que rescata del olvido las trayectorias de casi cuarenta mujeres leonesas que desempeñaron roles fundamentales en la historia local y nacional, pero cuya memoria fue relegada por la sociedad y la historiografía dominante.

