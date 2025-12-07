Una bombona de butano provoca una intoxicación por gas de dos varones Los hechos ocurrieron en un pueblo de León y tuvieron que ser derivados a un centro de salud

Intoxicación por inhalación de gas de una bombona de butano

Dos varones han tenido que ser atendidos por el escape de gas provocado por una bombona de butano.

Los hechos ocurrieron a mediodía de este domingo, 7 de diciembre, en la localidad de Brazuelo.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía una llamada que solicitaba asistencia para dos personas que se encontraban mareadas, conscientes, en una vivienda de Brazuelo.

Según el alertante se sospechaba que se había producido una intoxicación por inhalación de gas de una bombona de butano a dos hombre de mediana edad.

El 1-1-2 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de Astorga dependientes de la Diputación Provincial, a la empresa suministradora Repsol y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a dos varones de 49 y 48 años, a quienes se trasladó posteriormente al centro de salud de Astorga.

