Proyectan una residencia de ancianos por 300.000 euros en un pueblo de León El centro tendrá una ocupación máxima de 32 personas divididas en dos unidades de convivencia y un plazo de ejecución de seis meses

I. Santos León Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:24 Comenta Compartir

Una nueva residencia de ancianos para dar servicio a la alta demanda de la provincia leonesa. En este caso, el proyecto que ha sido promocionado por el ayuntamiento de un pueblo de León contará con un máximo de 32 plazas divididas en dos unidades de convivencia. El anuncio ha salido a licitación y la empresa que opte a la obra tendrá seis meses para completar la primera fase que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

Será un edificio aislado y de nueva construcción situado en la calle Monseñor Feliciano Redondo, de la localidad de Villaquejida. Tendrá una única planta y el proyecto se estructura en tres bloques de geometría rectangular de única planta. Dos de ellos con cubierta inclinada de teja, de superficie de cerca de 530 metros cuadrados cada uno, que albergarán las habitaciones.

El otro bloque se ubica en la parte delantera, con una superficie cercana a los 500 metros cuadrados y en él se encontrará el acceso principal y las zonas comunes de la residencia. Además, con esta distribución en el proyecto queda un gran espacio libre para poder ampliar la residencia en un futuro en caso de que sea necesario. Con estos planes sobre la mesa la ocupación de la residencia será de un total de 32 personas, como máximos, divididas en las dos unidades de convivencia.

Así será la nueva residencia de Villaquejida

La residencia se organiza en dos unidades de convivencia y en diversas áreas de servicios comunes, integrando la dirección y administración y servicios generales. Además, dispondrá de servicio de cocina propio de acuerdo a la legislación vigente.

Ampliar

También contará con un área de lavandería propio con el que se garantiza la limpieza de la ropa de las habitaciones y los baños, así como la de los propios residentes.

Habrá hasta tres dormitorios dobles y diez individuales por cada unidad de convivencia, lo que supondría un 62,5% de las plazas en dormitorios individuales (superior al 10% exigido). Con luz artificial en la cabecera de la cama, enchufe y timbre de llamada a recepción y a la sala de cuidadores. Además, contarán con sistema de regulación de la luz natural y posibilidad de oscurecimiento total mediante persianas monoblock.

El edificio está dotado de sistema de aviso de llamada, con accionador de timbre desde la cama de cada dormitorio y desde los baños de los usuarios y los generales. Con testigo luminoso desde la pieza que se acciona visible desde el exterior.

Temas

Ancianos

Villaquejida