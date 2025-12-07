Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!

Rubén Fariñas León Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

No hay quien pueda con Antonio Barrul. Nadie ha conseguido tumbar al púgil leonés que sumó un nuevo título a su inmaculado palmarés y se convirtió en campeón Iberoamericano.

En un entregado Palacio Municipal de los Deportes 'Urbano González Escapa', el boxeador volvió a mostrar que nadie llega al nivel de sus guantes.

No necesitó ni medio combate para tirar a la lona a Mendoza, que llegaba con un balance de 20 victorias y 2 derrotas -con 8 KO-, quien vio como apenas en el primer asalto pudo competir de tú a tú con su contrincante.

Las gradas se llenaron de gente para ver en acción al boxeador gitano que fue un auténtico vendaval en el cuadrilátero. Jaleando cada golpe, cada cogida, cada puño al alto tras un golpe bien dado, el ruido fue subiendo con el paso del segundo asalto en el que ya Barrul amagó con dejar finiquitado el espectáculo cuando tiró al suelo al colombiano.

Fue en el cuarto asalto en el que un golpe duro pilló sin defensa a Mendoza y este cayó al suelo ya sin opción a recuperarse.

Tras el anuncio del juez, el púgil leonés corrió hacia las cuerdas, se subió a la esquina del ring y recibió el baño de masas de todo un líder para su gente.

Su novena victoria, sin derrotas, con su quinto KO allana el camino a este joven que no encuentra límites en el boxeo. Tras conseguir su título nacional, y dar ahora el paso al mundo hispanohablante, la mirada fiera de Barrul fija objetivos internacionales para seguir avanzando en una carrera sin techo.

Temas

gitano