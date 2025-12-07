leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrul celebra su victoria.
Deportes | Boxeo

Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!

El boxeador noquea a Mendoza en el cuarto asalto y suma un paso más en su camino hacia la cima de este deporte

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:11

Comenta

No hay quien pueda con Antonio Barrul. Nadie ha conseguido tumbar al púgil leonés que sumó un nuevo título a su inmaculado palmarés y se convirtió en campeón Iberoamericano.

En un entregado Palacio Municipal de los Deportes 'Urbano González Escapa', el boxeador volvió a mostrar que nadie llega al nivel de sus guantes.

No necesitó ni medio combate para tirar a la lona a Mendoza, que llegaba con un balance de 20 victorias y 2 derrotas -con 8 KO-, quien vio como apenas en el primer asalto pudo competir de tú a tú con su contrincante.

Las gradas se llenaron de gente para ver en acción al boxeador gitano que fue un auténtico vendaval en el cuadrilátero. Jaleando cada golpe, cada cogida, cada puño al alto tras un golpe bien dado, el ruido fue subiendo con el paso del segundo asalto en el que ya Barrul amagó con dejar finiquitado el espectáculo cuando tiró al suelo al colombiano.

Imagen principal - Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!
Imagen secundaria 1 - Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!
Imagen secundaria 2 - Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!

Fue en el cuarto asalto en el que un golpe duro pilló sin defensa a Mendoza y este cayó al suelo ya sin opción a recuperarse.

Tras el anuncio del juez, el púgil leonés corrió hacia las cuerdas, se subió a la esquina del ring y recibió el baño de masas de todo un líder para su gente.

Su novena victoria, sin derrotas, con su quinto KO allana el camino a este joven que no encuentra límites en el boxeo. Tras conseguir su título nacional, y dar ahora el paso al mundo hispanohablante, la mirada fiera de Barrul fija objetivos internacionales para seguir avanzando en una carrera sin techo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  2. 2 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  3. 3 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega
  6. 6 El cara o cruz le sale de canto al Abanca Ademar
  7. 7 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  8. 8 Esquiar en León es tres veces más barato que en el Pirineo
  9. 9 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  10. 10 Las noticias imprescindibles de este sábado 6 de diciembre en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!

Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!