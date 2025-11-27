El Belén de 65 metros cuadrados que ya se puede ver en Casa de Carnicerías Más de 300 piezas completan este nacimiento expuesto en la plaza de San Martín de la capital leonesa

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha inaugurado oficialmente su tradicional Belén en la Casa de Carnicerías de León, un espectáculo artesanal que vuelve a convertirse en un atractivo navideño de la ciudad.

Instalado en la planta baja del emblemático edificio (cedido su uso por la entidad bancaria Unicaja), el Belén ocupa más de 65 metros cuadrados y está compuesto por más de 300 figuras, muchas de ellas dotadas de movimiento. Las piezas han sido aportadas, principalmente por Jorge López-Arenas, Jesús López-Arenas y Familia de Eduardo de Paz, así como una donación a cargo de Coral Muñoz González. El montaje ha corrido a cargo de Jorge López Arenas, José Ángel Arias y Jose Luis de Paz.

El resultado es fruto de 840 horas de trabajo, realizadas por un equipo de tres personas dedicadas a la creación de un recorrido que combina tradición, detalle y un amplio despliegue escenográfico.

Horarios y entradas

El Belén permanecerá abierto al público desde la tarde del 27 de noviembre al 11 de enero. Hasta el 19 de diciembre estará abierto jueves y viernes por las tardes de 17'00 a 20'00, y sábados y domingos en horario de mañana y tarde, de 11:30 a 14:00 y de 17'00 a 20:30. A partir del 19 de diciembre estará abierto todos los días de la semana. Los horarios de apertura serán de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30horas.

El espacio contará también con una tienda de recuerdos, donde se podrán adquirir artículos de la Cofradía y adornos navideños.

Un montaje de dimensiones excepcionales

225 1 metros de cable

51 1 botes de espuma de poliuretano

100 1 tubos de silicona termoselladora

28 1 botes de pintura en spray

257 1 bombillas

11 1 bombas de agua

65 1 cajas de musgo

50 1 kg de piedra

250 1 kg de arena

20 1 litros de sustrato

241 1 figuras estáticas

36 1 figuras con movimiento

1 1 castillo de piedra con muro y puente de entrada

86 1 casas y estructuras

14 1 cuevas

2 y 3 1 cascadas y ríos de agua natural

17 1 hogueras

94 1 planchas de corcho de alcornoque

La edición 2025 del Belén JHS destaca por su complejidad técnica y artística.

