Vecinos y turistas colapsan el centro de León durante el puente A los visitantes que pasan estas fechas en la capital se unen miles de leoneses sobre todo a partir del atardecer para ver la iluminación navideña

Pasear por las calles del casco histórico de León durante este puente de diciembre está resultando muy complicado durante muchos momentos del día. A las familias enteras de vecinos de la capital y localidades cercanas se han sumado un buen número de turistas que han elegido la capital para pasar este largo fin de semana ya próximo a Navidad.

Esta cercanía con las próximas fiestas es el motivo principal para encontrar poco espacio libre en lugares tan emblemáticos como la plaza de Regla frente a la catedral, la calle Ancha, los locales del Barrio Húmedo y el Romántico, Botines o la concurrida plaza de Santa Domingo. La iluminación navideña, las atracciones infantiles, el mercadillo navideño y la apertura de muchos comercios, a pesar de que encadenamos tres festivos consecutivos, ha llenado el casco histórico de León y otros lugares céntricos de miles de personas.

Además de familias enteras que acuden, casi siempre con los más pequeños de la casa, a tomar algo, montarse en los 'cachibaches' o los 'caballitos' y «ver las luces», se unen nutridos grupos de turistas nacionales y extranjeros. Durante estos días no se ha hecho extraño ver a los típicos grupos de personas que siguen a un guía mientras les explica las maravillas de la ciudad que están visitando; o al tren turístico abriéndose paso con aún más parsimonia de la habitual con sus asientos ocupados.

A pesar del bullicio, caminando -o intentándolo- se ha podido captar que muchos de estos grupos utilizaban el inglés, el francés o algún otro idioma no usado en nuestra tierra de forma habitual, lo que hace pensar que mucho turista era extranjero.

La calle Ancha; la plaza de San Marcelo; y el entorno de Botines, llenos de vecinos y turistas en León. A.P.C.

León también ha sido escogido por grupos de escolares que han realizado viajes y excursiones durante estas fechas. Algunos de ellos se han sumado a las concurridas atracciones o en Santo Domingo o la decoración de Navidad frente a la Catedral donde las colas para sacarse una foto hacen que sean necesarios varios minutos para poder conseguirlo.

En fila

Filas, pero en esta caso de coches, las que se producen también para acceder a los aparcamientos subterráneos de León que han mostrado el mensaje de 'completo' desde primeras horas de la tarde cuando las plazas disponibles en las calles aledañas al centro se han visto abarrotadas de vehículos que ya habían encontrado su plaza.

Sensaciones de mucha gentío durante un puente, con un tiempo que ha acompañado lo justo durante gran parte de estos días, y que habrá que corroborar con los datos de visitantes y ocupación hotelera una vez que pasen todos estos días festivos en León.