Fila con centenares de personas esperando para entrar al Palacio de Exposiciones, que acoge la XXXI Feria de Productos de León.

Cola de concierto musical para acceder a la Feria Productos de León

Centenares de personas llegan atraídas al recinto donde los más de cien expositores ofrecen todo tipo de actividades

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

El puente de diciembre en León tiene al centro de la ciudad como foco principal de la atención de muchos en León pero al otro lado del Bernesga, sin deportes mediante, hay otro que ha ganado mucho protagonismo hasta hacer que la fila para acceder al lugar sea la más larga que se puede ver en la ciudad.

Su localización es el Palacio de Congresos y Exposiciones pero dentro no hay ningún concierto ni festival que provoque que los fans de algún grupo se afanen en 'pillar un buen sitio'. Los cabezas de cartel, en esta ocasión, son las lentejas, el chocolate, la cecina, el queso o el chorizo, entre muchos otros porque la cola de gente que espera a la intemperie espera para entrar a la Feria de Productos de León.

Las degustaciones, demostraciones en vivo, catas o presentaciones llaman la atención de todo tipo de público que no duda en tener paciencia para entrar a un espacio expositivo repleto de profesionales y curiosos. Entre los reclamos más importantes de la tercera jornada de feria, la del domingo 7 de diciembre, están varios maridajes con productos de la tierra, demostraciones de cocina en vivo, catas para elegir a los mejores productos y, sobre todo, degustaciones como la de Jamón de León.

La XXXI edición de esta feria se clausurará el festivo lunes 8 de diciembre con una última jornada que volverá a tener una agenda apretada y numerosos actos ofrecidos por los más del centenar de expositores que se han congregado en León para exponer y dar valor a sus productos.

