UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35% Como ejemplo ponen la autorización de un pago de 1.000 litros de 'adblue' a 2,66 euros, cuando el precio de mercado no alcanza el euro, por lo que piden la dimisión del concejal o irán a Fiscalía

Rubén Fariñas León Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Unión del Pueblo Leonés ha exigido al alcalde de León que pida la dimisión al concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, por aprobar facturas que «inflan» el coste de varios productos hasta un 35% y llevarlo a pleno como reconocimiento extrajudicial de crédito.

No es la primera vez en este ejercicio que el grupo municipal, socio del equipo de gobierno, pide la renuncia de este edil. En esta ocasión, además, lo hace en vísperas de la aprobación de un presupuesto que, afirman, aún no tiene sus votos.

El portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, ha puesto el foco en diferentes contratos aprobados entre los años 2022 y 2023 y que recalaron en San Marcelo entre 2024 y 2025. «Se llevaron con informe de reparo del interventor y sospechamos de irregularidades graves en Contratación», ha expuesto con dureza. «Eran procesos que requerían publicidad y libre concurrencia, pero siempre repiten las mismas facturas y las mismas empresas».

En un primer momento, han exigido explicaciones a Alonso Sutil, pero ante las «claras irregularidades» de quienes efectúan esas compras, autorizadas por el concejal de Hacienda, elevaban la petición hasta la depuración de responsabilidades y la «dimisión inmediata» del mismo por «incumplimiento sistemático» en el sistema de contratación. «Queremos saber por qué no se hacen expedientes de contratación, por qué siempre es a la misma empresa de recambios, por qué no hay descuentos y por qué se están engordando los precios».

Ejemplos de esta situación

Sendino ha presentado las cuentas en las que los leonesistas ven «irregularidades». El principal foco tiene que ver con la flota de 75 vehículos del Ayuntamiento de León -32 industriales y 41 convencionales- para los que se compraron 41 baterías en solo dos años. Sobre esta adquisición, la factura de 19 de diciembre de 2023 reconoce un gasto unitario de 328,77 euros, mientras que «en cualquier taller se encuentra a 210 euros»; mientras que las de moto se compraron a 162,37 euros, pudiéndose encontrar a un precio que oscila entre 74 y 90 euros.

Entrando al detalle de las facturas, han observado que, entre 2022 y 2023, se compraron, a de 31 de octubre de 2022, la sustancia conocida como 'adblue' a 2,66 euros el litro, un producto que «en el peor momento» se puso a 1 euro, y ahora se puede encontrar a 0,6 euros. «Se compraron 1000 litros a 2,66». También señala el ticket de 13 de diciembre de 2023, para cinco litros de disolventes a 5,85 euros el litro: «A día de hoy se compra en cualquier establecimiento a 4,59euros». Por último hablan de una lijadora por 332 euros, con precio actual de mercado en 176.

«Son compras demenciales, a precios muy superiores al actual», insistieron desde Unión del Pueblo Leonés. En resumen, se encuentran «inflados» con una media mínima del 35% por parte de los talleres que suministran al Ayuntamiento de León, sin descuentos propios de estos establecimientos.

Todos estos reconocimientos extrajudiciales de créditos fueron aprobados con el voto a favor del Partido Socialista, sumado a la abstención del Partido Popular. Por esta cuestión, desde UPL se plantean llevar el caso a la justicia, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho, si no hay una respuesta inmediata por parte del concejal de Hacienda.

Y ese encuentro entre ambos no se hizo esperar. A la salida de la rueda de prensa, en plena calle, el responsable del área, Carmelo Alonso, se encontró con López Sendino y su equipo, recriminando el contenido y afeando la denuncia realizada ante los medios, aunque sin querer dar declaraciones de su parecer.