Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos Cientos de leoneses desempleados se dieron cita este jueves para las jornadas de 'Conexión hostelería' convocadas por el Ecyl en la capital de la provincia

Borja Pérez Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:30

Tras el éxito cosechado en otros puntos de la comunidad como Palencia, Salamanca o, más recientemente, Ponferrada -donde se llevó a cabo este mismo miércoles-, el proyecto de entrevistas de trabajo 'exprés' bajo el nombre 'Conexión Hostelería' llegó a León este jueves en busca de cubrir una necesitada hostelería leonesa.

Esta acción, que tenía como objetivo cubrir puestos de trabajo vacantes en el sector hostelero y el propósito de constituir una bolsa de empleo para vacantes futuras, recibió una respuesta contundente por parte de los más de 700 leoneses que se desplazaron hasta San Andrés del Rabanedo en las primeras horas de la mañana para intentar hacerse un hueco en alguno de los empleos que requerían nuevos perfiles.

El formato fue sencillo: se llevaron a cabo entrevistas rápidas, de en torno a tres minutos, entre las empresas allí presentes y los demandantes de empleo convocados por el Ecyl tras una selección previa en función de los perfiles profesionales solicitados.

El proceso seguido por los demandantes

Entre los demandantes que se dieron cita para estas entrevistas, Lorena González explica su caso particular, que empezó con «un correo del Ecyl en el que se me da una hora para presentarme aquí». Tras buscar empleo de «recepcionista y administrativo», admite que ha podido optar a «dos entrevistas» con diferentes condiciones de trabajo aunque, en todo caso, las empresas «me han recogido el currículum».

Ampliar Imagen de la sala en la que se llevaron a cabo las entrevistas. B. P.

Por otro lado, Alejandro García, demandante de empleo de camarero y de cocina, pudo realizar «más de diez entrevistas» tras «una charla inicial donde nos han explicado un poco el proceso de selección». Una vez concluidas las múltiples entrevistas 'exprés', García admite que «algunas han ido bastante bien, sí que me han dicho que estaban interesados y otras pues bueno, un poco más tibios, como en las entrevistas normales». El demandante reconoce que los puestos «en un principio son para cubrir de cara a la Navidad, pero también hay empresas que sí están buscando a largo plazo».

La visión de los empresarios

En el lado contrario está, entre otros, Fernando García, empresario que llegó al Ecyl con la idea de «buscar gente de todo tipo, ayudante de cocina, cocinero, camarero… porque voy a abrir una cocina en el Húmedo a principios de año, entonces yo necesito personal de todo tipo». «Con el perfil que le he enviado a la Asociación de Hostelería, ellos nos están mandando gente y yo tengo aquí desde camareros, cocineros, ayudantes de cocina y ayudantes de camarero. Se presentan, nos dan el currículum y nosotros vamos haciendo unas anotaciones de disponibilidad, si les gusta la hostelería, si quieren jornada partida o jornada completa», explica.

En el ecuador de la mañana, Fernando sumaba «diez entrevistas», confiando en poder llegar «a las veinte» al finalizar la jornada, reconociendo a su vez que «con algunos he podido estar cinco o seis minutos y con otros, como no coincidíamos en los intereses, he estado un minuto».

Por parte del Servicio Público de Empleo, responsables principales junto a la Asociación de Hostelería de León de llevar a cabo estas jornadas, Jesús Blanco, gerente, admitió haber «roto el esquema tradicional para citar de una sola vez a 715 desempleados dentro del área de la hostelería para que puedan optar a alguna de las más de 90 ofertas de trabajo que ofrecen los más de 22 empresarios que hay de aquí presentes».

«Esta iniciativa, que ya se ha desarrollado con éxito en otras partes de la comunidad, ha supuesto que más del 90% de las plazas que se han ido ofertando se han ido cubriéndose en otras partes de la comunidad, de tal modo que hemos conseguido movilizar el sector de la hostelería, rompiendo alguno de los estereotipos que se vienen marcando sobre el sector», asintió.

Por último, no rehúyo a la hora de confirmar que «la situación del mercado laboral es diferente a lo que sucedía hace algunos años, pero mientras exista una persona que tenga la necesidad de trabajar, mientras exista un empresario que quiera contar con alguien en su puesto de trabajo, ahí estaremos nosotros para aliviar esta situación».

Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León, valoró como «muy positivas» las jornadas, calculando que «habrá unas 3200 vacantes que se necesitan para cubrir ahora la campaña de invierno de Navidades en Castilla y León y aproximadamente unas 490 en la provincia de León».