La Cultural hace otra machada y también asalta Ipurua

«Hazaña, valentía, proeza, hombrada». Así define la RAE la machada. Un nombre que se aplica para situaciones como la que por segunda vez en los dos últimos partidos a domicilio ha logrado la Cultural.

Por poner en contexto: solo el Racing y el Dépor, los líderes de la categoría, han conseguido cinco victorias a domicilio en LaLiga Hypermotion. Ahora, también el equipo del 'Cuco' Ziganda.

El cuadro leonés lo ha hecho de nuevo remontando, dando la vuelta al tanto inicial de un Eibar en apuros que se encontró con la inexpugnable defensa blanca una vez que Manu Justo -tras intervención del VAR- y Thiago Ojeda le habían dado la vuelta al electrónico que acabaría con el 1-2 final.

Las principales novedades en el once de Ziganda estaban en el lateral derecho donde Víctor suplía la baja de última hora de Calero y la salida de Tresaco de inicio por primera vez tras su lesión. Mientras que San José optaba por un equipo muy ofensivo y desde los primeros compases daba cuenta de ello con un bloque alto que impedía jugar a la Cultural.

SD Eibar Mangunagoitia; Corpas, Nolaskoain, Marco Moreno (Toni Villa, min.83), Arbilla; Sergio Álvarez (Buta, min.83), Javi Martínez (Garrido, min.55); Magunazelaia, Guruzeta, Adu Ares (Madariaga, min.55); Bautista 1 - 2 CyD Leonesa Edgar Badía; Víctor García, Barzic, Tomás, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo (Yayo, min.87); Ribeiro (Mboula, min.67), Chacón (Pibe, min.87), Tresaco (Bicho, min.67); Manu Justo (Collado, min.90) Goles 1-0, Arbilla, min.23; 1-1, Manu Justo (p), min.41; 1-2, Thiago Ojeda, min.49

Árbitro Lluis Bestard -Colegio Balear-. Amonestó Adu Ares, Barzic y Nolaskoain, por el Eibar; y a Thiago e Hinojo, por la Cultural

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 17 disputado en el estadio de Ipurua, en Eibar -Guipuzcoa- ante 5.059 espectadores -entre ellos unos 400 culturalistas-

Tras varios pases en zona peligrosa, el Eibar estuvo a punto de pescar en las dudas leonesas. Selu hizo un mal control y asistió a Bautista para que se dirigiera hacia la portería de Badía, pero el meta estuvo atento y desbarató la acción permitiendo que la defensa corrigiera el error del mediocentro. Instantes después, Adu Ares le ganó la espalda a Hinojo y su centro lo cabeceó Bautista fuera en posición franca.

La reacción de la Cultural llegó desde una jugada de empuje de Ojeda, que se apoyó en Chacón para progresar y encarar el área soltando un buen disparo que se escapó muy cerca del palo. Pero el ritmo y el control seguía siendo armero, con intentonas constantes ante un equipo del 'cuco' impreciso y partido en la medular.

Y tanto estaba avisando el Eibar que acabó encontrando el premio. Un centro de Adu que cruzó el área encontró a Mangunazelaia, al que no llegaba a tapar Selu, y éste la cedía en boca de gol para que Arbilla empujase a portería el 1-0. El resultado hacía justicia a lo que se estaba viendo en Ipurua.

Con el tanto intentó despertar la Cultural, que se encontraba con el larguero. Un córner ejecutado por Chacón le caía a Selu en el corazón del área y el remate con la diestra se estrelló en el palo superior de la meta de Mangunagoitia.

La primera intervención del VAR

El choque tendría un giro de guión inesperado y el VAR intervendría por segunda vez en la historia en un partido de la Cultural. En el minuto 37, un desmarque de Manu Justo acabó con el delantero derribado por el portero en el interior del área; el colegiado señalaba penalti, pero el asistente le corregía indicando posición irregular del atacante. Tras unos instantes de incertidumbre, Luis Mario Milla, desde la sala VOR revisaba la acción, tiraba líneas y confirmaba el inexistente fuera de juego, por lo que el colegiado indicaba la pena máxima. Al lanzamiento fue el propio Justo, que no falló, y con un potente disparo superaba al meta local para colocar las tablas.

El tanto dejó tocado al Eibar, angustiado en la tabla, aunque el último acercamiento con peligro antes del descanso llegó de las botas de Moreno, quien se topó con el despeje de Badía para sofocar el peligro.

Tras el paso por vestuarios, y con un error de Barzic en circulación que pudo costar muy caro, Thiago Ojeda se disfrazaría de goleador. El mediocentro condujo, se buscó el hueco en la frontal y soltó un disparo ajustado al palo que batía a Mangunagoitia y llevaba la locura al sector de la grada culturalista. Como en Cádiz, la Cultural había vuelto a remontar fuera de casa y hacía el 1-2 en Ipurua. Era el minuto 49.

El tanto leonés puso electricidad al choque. Desde ese instante, las ocasiones empezaron a sucederse, con muchos espacios en ambos bloques. Guruzeta pudo pescar en este contexto tras ganarle la partid a Barzic y plantarse ante Badía, pero su remate se fue demasiado alto; también Ribeiro estuvo a punto de aprovechar que el Eibar se volcaba y de no ser por la rápida intervención del meta hubiera tenido el 1-3; y el propio brasileño asistía a Manu Justo para que soltase un disparo peligroso que se marchó cerca de la escuadra.

El partido cogía un guión que parecía fijo. El Eibar era dominador, encontraba huecos y solo le faltaba acertar con el último pase. Mientras, a la contra generaba peligro la Cultural y Tomás pudo poner tierra de por medio en un saque de esquina en el que le cayó un balón franco al que no supo reaccionar.

El equipo del 'Cuco' conseguía su primera premisa durante muchos minutos: evitar que pasara algo en el terreno de juego. Fue la entrada de Toni Villa, un héroe del culturalismo, el que prestó algo de luz al ataque armero, cada vez más enredado. El atacante murciano provocó un par de jugadas de peligro y los leoneses seguían defendiendo su ventaja. Un centro al área del propio Villa, que despejaba de puños Badía acababa en un disparo de Guruzeta que el propio meta despejaba a córner.

Las claves Thiago Ojeda El metrónomo volvió al centro del campo y el equipo lo notó. Su potencia en salida de balón y su contundencia en defensa son claves para el equilibrio que, por momentos, desapareció en Ipurua. Si a ello le sumas el golazo que se guisó y se comió, partido redondo para el mediocentro. 'Cuco' Ziganda Jugar a que no pase nada. Sobre todo si tu equipo está por delante en el marcador. El ABC del fútbol profesional y nueva lección de los chicos del 'Cuco' que parecen haber entendido a la perfección en qué consiste jugar como visitante en LaLiga Hypermotion. Y, de ello, mucho tiene que ver el técnico navarro.

En el tiempo de descuento, Martón pudo colocar las tablas. El delantero remató un saque de esquina y su cabezazo se fue a escasos centímetros del palo. Sufría y de qué manera la Cultural, también su afición en la grada. Y con el último disparo de Guruzeta, respiraban aliviados los leoneses. Solo faltaba que el colegiado señalase el final del partido, que se alargó un minuto de más.

Con el pitido final, el estallido de alegría fue total. La fiesta estaba en el sector blanco y el equipo volvía a dar una 'masterclass' de defensa y saber estar. Los leoneses sumaban su segunda victoria a domicilio consecutiva, con segunda remontada, y se aleja aún más de la zona de descenso.

Ampliar «Tenemos que darle la vuelta a lo que ocurre en casa» El 'Cuco' Ziganda ha reconocido la «cosa extraña» de estar «más cómodos fuera que en casa» y se marca el objetivo de reflejarlo también en el Reino. Sobre lo visto en Ipurua, cree que los suyos han estado «mejor» hasta el 1-2 y los problemas han empezado en «el bloque bajo» a partir del minuto 70. Los cambios en el once se han debido a una gripe de Calero y dar un premio a Tresaco por su buen rendimiento. El entrenador ha pedido a los suyos sentirse «identificado con lo que hace» y sobre el 'secreto' del éxito a domicilio ha pedido «darle una vuelta» para tener el mismo nivel en casa. «Ahora a descansar, jugamos en casa y con el Huesca. Más atención si cabe. Todos tienen sus rachas y estamos en el día a día». ¿El objetivo? El día a día y el pelear; ya llegará abril.